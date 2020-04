Beelden van Gogh-roof vrijgegeven: kunstdief loopt met schilderij onder de arm naar buiten Loudi Langelaan

22 april 2020

06u18

Bron: AD.nl 0 Nederland De Nederlandse politie heeft dinsdagavond in ‘Opsporing Verzocht’ bewakingsbeelden vrijgegeven waarop te zien is hoe een persoon in de vroege ochtend van 30 maart inbreekt in het museum Singer in Laren. Later rent de kunstdief met een van Gogh-schilderij onder zijn arm weer naar buiten.

Op de beelden is te zien hoe een motorfiets vanuit de Keverstraat naar de Oude Drift rijdt. Er zit één persoon op. Enkele minuten later wordt met grof geweld de toegangsdeur van het museum geforceerd. Omdat de deur naar de kunst goed op slot zit, gebruikt de dief een meegebrachte hamer om het kogelwerende glas te breken.

Busje en fietser

Net vóór de inbraak rijden een bestelbusje en een fietser voorbij. De politie roept hen op zich te melden: zij hebben mogelijk iets gezien. Een eerdere oproep leverde nog niets op.



Het gestolen doek ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ is nog altijd niet terecht. Het doek dat Vincent van Gogh in 1884 maakte, werd eind maart gestolen uit het museum in Laren. Het schilderij, van 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog, is eigendom van het Groninger Museum en was aan Singer Laren uitgeleend.

“Een prachtig en ontroerend schilderij van een van onze grootste schilders ontvreemd, onttrokken aan de gemeenschap. Heel erg voor het Groninger Museum, voor ons als Singer, maar vooral voor ons allemaal. Want kunst is er om gezien te worden en gedeeld te worden, door ons. Dit moet zo snel mogelijk terugkomen, zodat we weer kunnen genieten en getroost kunnen worden door deze prachtige kunst”, sprak museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm vol ongeloof na de kunstroof.

Foto’s en video’s

Het gestolen schilderij was sinds 14 januari in bruikleen bij museum Singer. “Het zou heel goed kunnen dat de mensen achter deze inbraak ergens in die periode vanaf 14 januari de situatie in het museum grondig hebben verkend”, zegt de Nederlandse politie. Aan bezoekers van het museum in die periode voorafgaand aan de kunstroof, wordt gevraagd zich te melden als ze “zich nu realiseren dat iemand zich verdacht gedroeg”. Ook zou de politie foto’s en video’s die mensen hebben gemaakt tijdens het bezoek willen bekijken voor het onderzoek.