Beelden van gevatte repliek Elizabeth Warren op vraag over huwelijk al miljoenen keren bekeken KVDS

11 oktober 2019

11u35 2 Buitenland De Amerikaanse presidentskandidate Elizabeth Warren heeft zich afgelopen nacht van haar meest gevatte kant laten zien in een verkiezingsprogramma van CNN rond holebi’s en gelijkheid. Haar repliek op een vraag over het huwelijk werd in enkele uren tijd miljoenen keren bekeken.

“Stel dat er tijdens uw campagne iemand op u afkomt die zegt dat hij ouderwets is en dat zijn geloof hem leert dat het huwelijk tussen één man en één vrouw is. Wat is dan uw antwoord?”, klonk een vraag van iemand uit het publiek aan het adres van de Democrate.

Vrouw

Warren hoefde niet lang na te denken: “Ik zal ervan uitgaan dat het een man was die de vraag stelde”, klonk het. “Dan zou ik zeggen: wel, trouw dan met één vrouw. Dat vind ik prima.” Meteen gevolgd door: “Ervan uitgaande dat je er één kan vinden.”





De video werd donderdagavond online gezet (vrijdagmorgen Belgische tijd) en in enkele uren tijd bijna 3 miljoen keer bekeken en volop becommentarieerd.

De populariteit van Warren blijft overigens toenemen. In de nationale polls gaat ze de jongste weken de topfavoriet bij de Democraten – tot nu toe Joe Biden – zelfs voorbij. In de 10 meest recente peilingen, haalt ze het volgens dataverzamelaar RealClearPolitics 6 keer van de voormalige vicepresident.

De polls werden uitgevoerd tussen 22 september en 8 oktober, net na het uitbreken van het Oekraïne-schandaal. Dat was de aanleiding tot het opstarten van een impeachmentonderzoek tegen president Trump. Trump zou zijn Oekraïense ambtsgenoot onder druk hebben gezet om bezwarende informatie te krijgen over Joe Biden en zijn zoon Hunter. Het schandaal bleek echter ook nefast voor de pollingcijfers van Biden.

Polls

Ook opmerkelijk: mocht Warren het vandaag tegen Trump opnemen, zou ze het volgens de polls halen. In de 32 nationale peilingen die dit jaar al werden uitgevoerd in opdracht van verschillende media, haalt Trump het maar vijf keer. De drie keer dat de twee kandidaten hetzelfde resultaat haalden buiten beschouwing gelaten, was het in alle andere gevallen Warren die de voorkeur kreeg.