Beelden tonen reddingsacties van 629 migranten die nu vastzitten op de Aquarius Redactie

11 juni 2018

15u37

Bron: AP 8

Er zijn beelden vrijgegeven van de reddingsacties van dit weekend waarbij 629 migranten uit hun gammele bootjes werden gered. Het schip waar de migranten nu op zitten, dobbert sinds dit weekend op zee. De Aquarius kreeg geen toestemming om aan te meren in Italië of Malta. Het kan nu wel naar Valencia varen, maar het schip ligt ver van de haven van de Spaanse stad. Ondertussen dringt de tijd voor de mensen aan boord, want de voedselvoorraad raakt op.