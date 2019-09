Beelden tonen overvliegende Belgische F-16 seconden voor crash, piloten gebruiken schietstoel en blijven ongedeerd SPS CMG

19 september 2019

11u39

Bron: Belga, Le Telegramme 336 Er zijn beelden opgedoken van de Belgische F-16 die vanmiddag is gecrasht in de buurt van Pluvigner, in het westen van Frankrijk. Te zien is hoe het toestel laag over de grond vliegt net voor de crash. Het ging om een tweezitter van het type F-16B uit 1983. Motorproblemen liggen waarschijnlijk aan de oorzaak van de crash. Beide piloten gebruikten hun schietstoel, maar bleven ongedeerd.

De straaljager stortte neer ten oosten van Lorient, nadat een technisch probleem aan de motor werd gemeld. De twee piloten konden het toestel verlaten met hun schietstoel op ongeveer 500 meter hoogte. Een van de vliegeniers is door de hulpdiensten al ontzet. De tweede piloot is na het gebruiken van de schietstoel met zijn parachute in een hoogspanningskabel beland. De hulpdiensten hebben hem even na 13 uur uit zijn benarde situatie kunnen redden.

De twee piloten zijn ongedeerd. “Ik heb een van de twee aan de lijn gehad en die zei me dat ze zich allebei goed voelen”, zei luchtmachtchef Frederik Vansina op een persconferentie. De twee zijn ervaren gevechtspiloten, aldus Vansina. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht voor controle, maar stellen het goed. “Ze hebben wellicht wat spierpijn en misschien een schram, maar ze voelen zich goed.”



Volgens Vansina ging het om een trainingsvlucht van twee zeer ervaren piloten. Het toestel was opgestegen in Florennes en was op weg naar de militaire basis Lann-Bihoué in Bretagne. “Ze voerden een Instrument Flying Check uit, een navigatievlucht op instrumenten”, klinkt het. Dat is een jaarlijkse oefening die elke jachtpiloot moet doen. Een van de twee vliegt, de andere is instructeur en controleert. “Het ongeval heeft zich na 1 uur en 8 minuten vliegen voorgedaan bij het aanvliegen van het militaire vliegveld van Lorient.”

Lees ook: OVERZICHT. Sinds 1979 gingen minstens 35 Belgische F-16′s verloren

Goede staat

Het toestel was van 1983 en was volgens Vansina in goede staat. “Zoals al onze toestellen. Die worden onderhouden volgens de instructies van de constructeur, maar hebben uiteraard wel hun leeftijd”, aldus Vansina. Volgens een van de piloten waren er problemen met de motor. Ze hebben nog geprobeerd om de motor terug te laten aanslaan, maar toen dat niet lukte hebben ze hun schietstoel gebruikt.

Een onderzoeksteam van het Air Safety Directorate (ASD) van Defensie zal zich ter plaatse begeven in samenwerking met de Franse autoriteiten om de precieze toedracht van het ongeval te achterhalen. De operationele vluchten van Defensie gaan gewoon door, zei Vansina nog. De Belgische luchtmacht is onder meer actief in Litouwen.

Het toestel is neergestort op 50 meter van een woning. Een getuige vertelde aan de Franse krant Le Telegramme dat het vliegtuig zijn huis nog heeft geraakt toen het neerstortte. “Mijn vrouw was binnen en hoorde een enorme explosie, gevolgd door een tweede. Ze is meteen naar de tuin gelopen en zag het brandende vliegtuig”, aldus Patrick Kauffer. “De vleugel van het vliegtuig heeft een deel van ons dak vernield. De bomen in onze tuin stonden in brand.” Alle bewoners in een straal van 500 meter rond de plaats van de crash zijn geëvacueerd.

Lees ook: Bewoners van het huis waar Belgische F-16 op neerkwam en stuk van hun dak rukte: “Alles ruikt naar de kerosine”