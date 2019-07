Beelden tonen hoe toerist op Grieks terras begint te stikken en gered wordt door alerte uitbater KVDS

22 juli 2019

11u36

Bron: Facebook, Twitter, Greek City Times 30 Een restaurantuitbater op het Griekse eiland Kreta heeft een toerist het leven gered toen die zich tijdens zijn maaltijd verslikte en dreigde te stikken. Vasilis Patelakis deelde de beelden die de veiligheidscamera op zijn terras maakte van het incident, in de hoop zo veel mogelijk mensen te overtuigen de heimlichgreep te leren. Afgelopen week gingen ze helemaal viraal.

Op de beelden is te zien hoe een koppeltje in de oude haven van Chania van zijn avondmaal geniet, als de man opeens geen lucht meer lijkt te krijgen. Ze tonen hoe hij naar lucht hapt en hoe zijn vriendin hem aanraadt op zijn borst te slaan. Even later springt de man recht en begint hij over het terras heen en weer te lopen. Enkele mensen kijken op, maar niemand reageert.

Rug

De vriendin van de Britse toerist begint daarop op zijn rug te slaan, zonder resultaat. Ongeveer een minuut later is te zien hoe de uitbater van de zaak naar buiten rent en meteen handelt. Hij voert de heimlichgreep uit en enkele seconden later kan de man weer vrij ademen.





De uitbater deelde de beelden van zijn veiligheidscamera op Facebook om aandacht te vragen voor de levensreddende greep. Het filmpje – dat van eind mei dateert – werd daar intussen 240.000 keer gedeeld, maar kreeg vorige week pas echt de wind in de zeilen toen het werd opgepikt op Twitter. Eén Twitteraar deelde het afgelopen maandag en haalde al meer dan 9 miljoen views. De beelden werden ook door tienduizenden mensen geretweet. (lees hieronder verder)

Heimlech Manouver, siapa boleh komen? pic.twitter.com/FLPp9V5S5Q lovelydarshan(@ ladydarshankaur) link

Een van hen was een Amerikaanse spoedarts, die erop wijst dat de beelden heel goed weergeven waar het echt om gaat: “Het stikken is niet iets dramatisch (zoals wel eens in films wordt getoond). Het slachtoffer is normaal gezien geschokt en vaak beschaamd.”

Ervaringen

Heel wat Twitteraars delen ook hun eigen ervaringen. “Toen een luidruchtige tafel met mannen opeens nog rumoeriger werd, keek ik verveeld om en zag ik dat ze met een vriend aan het lachen waren die aan het stikken was”, zegt iemand. “Hij dronk wanhopig water. Ik voerde de heimlichgreep uit en plots werd het een stuk stiller, toen ze beseften hoe ernstig de situatie wel was geweest. Ik leerde het heimichmanoeuvre nadat ik als tiener bijna zelf gestikt was in een stukje vlees, dat niet meer naar voren of naar achteren wilde. Mijn broer merkte het op en voerde de greep bij mij uit.” (lees hieronder verder)

This amazing. Everyone should know the Heimlich Maneuver.



RT to save a life!pic.twitter.com/P0Hqpm6jCl Sam Ghali, M.D.(@ EM_RESUS) link

Wat je precies moet doen als iemand aan het stikken is? Het Rode Kruis deelde onderstaan filmpje, waarop het heel duidelijk in stappen wordt uitgelegd.