Beelden tonen hoe terreurverdachten wapens uittesten in vakantiehuisje tegen Belgische grens

Daimy Van den Eede

13 juni 2020

15u17

150



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tijdens een terrorismeproces dat momenteel plaatsvindt in de rechtbank van het Nederlandse Rotterdam zijn beelden getoond waarop een groep terreurverdachten hun wapens uittest in een vakantiehuisje in Weert, tegen de Belgische grens.