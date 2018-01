Beelden tonen hoe kind van balkon brandend huis wordt gegooid en ongelofelijke reflex van brandweerman Koen Van De Sype

10u06

Bron: CBC, WGCL-TV, Daily Mail 0 Facebook Het was alle hens aan dek toen er twee weken geleden een oproep kwam van een uitslaande brand in een appartementencomplex in Decatur, vlakbij de Amerikaanse stad Atlanta. De brandweer repte zich erheen en probeerde alle bewoners veilig naar buiten te halen. Tijdens de reddingsoperatie gooide een van de bewoners in paniek twee kinderen van een brandend balkon. De brandweer aarzelde niet.

“We deden wat we moesten doen en het ding is dat iedereen ook wíst wat hij of zij moest doen”, vertelt Jackie Peckrul van het DeKalb Fire and Rescueteam over de interventie op 3 januari.

Vlammen

Het moment dat ze aankwam en de bewoners op de tweede verdieping zag staan met hun kinderen, terwijl de vlammen om zich heensloegen, zal ze nooit vergeten. “Het enige wat ik kon denken was: O, God, laat jullie baby alsjeblieft niet vallen”, zegt ze. “Ik besloot om een ladder op te klimmen naar het balkon, zodat ik hen kon helpen. Toen ik halfweg was, werd de baby in een blauw deken opeens in mijn armen gegooid.” (lees hieronder verder)

Terwijl ze het kind en de andere gezinsleden in veiligheid hielp brengen, haalde de vader van de familie het laatste van zijn acht kinderen naar buiten. Op zeker moment gooide de man – die tweedegraadsbrandwonden opliep aan zijn rug – ook dat kind naar beneden. Kapitein Scott Stroup ving het meesterlijk op toen het vanop de tweede verdieping naar beneden viel.

“Het was heet, dat kon je op de grond zelfs voelen”, vertelt Peckrul, die zelf een moeder is van een drieling. “En die mensen hadden geen beschermende pakken aan. Ze konden maar aan één ding denken en dat was zo snel mogelijk wegkomen.” (lees hieronder verder)

Facebook Jackie Peckrul (midden).

De ongelofelijke reflex van Stroup werd vastgelegd met de bodycam van een andere brandweerman. In totaal werd een twaalftal mensen veilig en wel uit het brandende gebouw gehaald. “We voelen ons helemaal geen helden”, aldus Peckrul. “Het is ons werk. We hebben gewoon het geluk dat we op een plaats werken waar geïnvesteerd wordt in materiaal en training en waar veel collegialiteit is.”

Droomjob

Bij de brandweer gaan was altijd haar droomjob. “Ik zou niets anders kunnen doen. Het maakt dat ik een betere moeder ben en een moeder zijn, maakt me tegelijk ook een betere brandweervrouw.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Die wordt onderzocht.