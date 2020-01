Beelden eerste zelfmoordpoging Epstein “per ongeluk” gewist AW

10 januari 2020

07u38

Bron: ANP 0 Alle beelden van de eerste zelfmoordpoging van miljardair Jeffrey Epstein in de gevangenis in New York zijn per ongeluk permanent gewist. Dat zegt de openbare aanklager.

Het gaat om beelden die in juli buiten zijn cel zijn gemaakt door de camera’s die daar hangen. “De beelden van buiten Epsteins cel van 22 en 23 juli 2019 bestaan niet langer”, aldus de aanklager. “Per ongeluk zijn de beelden van de verkeerde camera’s opgeslagen.” Epstein probeerde toen voor het eerst om zelfmoord te plegen: de 66-jarige investeringsbankier werd toen half bewusteloos teruggevonden in zijn cel. Epstein had volgens Amerikaanse media toen verwondingen aan de hals.

Epstein pleegde in augustus zelfmoord. Hij werd verdacht van kindermisbruik en het opzetten van een netwerk voor het misbruiken van tienermeisjes in Florida en New York. Epstein zei niet schuldig te zijn.

In 2008 werd Epstein al eens veroordeeld voor gedwongen prostitutie. Hij werd toen ook verdacht van het misbruiken van tientallen meisjes. Door een deal te sluiten met de openbaar aanklager ontliep hij een mogelijk levenslange celstraf. Uiteindelijk zat hij toen dertien maanden vast.