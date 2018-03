Beelden bewijzen: agent bleef buiten treuzelen terwijl Cruz in de school zeventien mensen doodschoot Sven Van Malderen

15 maart 2018

20u40

Bron: Washington Post 0 Na het bloedbad op de school in Florida kwam er kritiek op de agent ter plaatse omdat hij niet ingegrepen zou hebben. De politie heeft nu beelden vrijgegeven van bewakingscamera's die die bewering lijken te staven. Terwijl Scot Peterson aan het treuzelen was, kon Nikolas Cruz zeventien mensen doodschieten.

Op de video is te zien hoe de agent zijn wapen trekt. Hij stapt samen met een tweede persoon in een karretje om dichter bij de schoten te geraken. Maar dan blijft hij twintig minuten lang buiten staan, verscholen achter een betonnen muur. Collega's die later toekwamen, stormden elf minuten na het eerste schot al het gebouw binnen. "De beelden spreken voor zich", klinkt het vanuit het bureau van de sheriff.

"Peterson had zelf actie moeten ondernemen en de dader ombrengen", liet Scott Israel eerder optekenen. "Dat hij zo passief bleef, maakt me kotsmisselijk. Ik heb er geen woorden voor." President Donald Trump noemde hem dan weer een lafaard.

Via zijn advocaat maakte Peterson duidelijk dat hij dacht dat de schutter zich buiten de schoolmuren bevond. "Ik wou dat ik meer had kunnen doen, maar ik ben geen lafaard", klonk het. Na zijn schorsing nam de man zelf de beslissing om zijn ontslag in te dienen.

Via het interne communicatiesysteem had Peterson aan zijn collega's laten weten dat ze zeker 150 meter afstand moesten houden. Dat zou kunnen verklaren waarom nog eens drie agenten geen aanstalten maakten om het gebouw te betreden.

