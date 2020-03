Beeld van uitgeputte verpleegster is uitgegroeid tot hét symbool van Italiaanse strijd tegen corona Karen Van Eyken

10 maart 2020

17u39

Bron: La Repubblica, The Mirror 180 Letterlijk moe gestreden. Met haar hoofd rustend op een kussen aan haar toetsenbord. Elena Pagliarini (40) haalde het einde van haar shift niet en stortte in. Het is hét beeld dat de Italianen raakt - een iconische foto die de niet-aflatende strijd tegen het nieuwe coronavirus symboliseert.

Elena Pagliarini werkt de ene zware shift na de andere af in het Cremona ziekenhuis nabij Milaan. Het pakkende kiekje werd gemaakt door een collega en vervolgens gepost op de Italiaanse Facebookpagina NurseTimes. “Bedankt voor wat je doet”, luidde het bijschrift. In een oogwenk verzamelde het bericht duizenden likes en shares.

“Die nacht was erg zwaar en we werkten allemaal samen om zo veel mogelijk mensen te helpen”, zei Elena. “Ik had nog een uur te gaan voor ik klaar was met mijn shift, maar ik stortte gewoon in. Het was net voor zes uur ‘s morgens toen de foto werd gemaakt. Ik was helemaal kapot”, legde ze uit. “Sorry, dat ik het einde van mijn shift niet haalde.”



Elena benadrukte dat zij en haar collega’s alleen als team resultaten kunnen boeken in de strijd tegen het coronavirus. “Als het ons lukt om mensen te helpen en te redden, dan is dat dankzij het feit dat we als een echt team samenwerken.”



Nadat de foto viraal ging, ontving de verpleegster veel steun van over heel het land. “In normale tijden zou iedereen me bekritiseerd hebben. Maar nu bellen veel mensen me op om me te bedanken.”

In Italië zijn er momenteel meer dan 9.000 besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Meer dan 460 mensen zijn aan de ziekte overleden.

Op dit moment zijn er wereldwijd 4.012 doden gevallen door het coronavirus, en zijn er 113.605 bevestigde besmettingen. Inmiddels zijn 63.663 mensen genezen van Covid-19.

