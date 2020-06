Beeld van Mahatma Gandhi in Amsterdam beklad met rode verf HLA

17 juni 2020

16u17

Bron: ANP, AD.nl 0 Ook bij onze Noorderburen woedt een ‘beeldenstorm’. In Amsterdam werd vandaag het beeld van Mahatma Gandhi beklad met rode verf. Op de sokkel staat ‘racist’ en ‘1312' gekalkt. De cijfers staan voor de letters ACAB, ‘all cops are bastards’.

Wie er achter de bekladding zit, is op dit moment nog niet duidelijk. De politie zal het incident onderzoeken en gaat op zoek naar getuigen. De stadsdiensten zullen het beeld zo snel mogelijk weer schoonmaken, klinkt het. Het stadsbestuur zal ook aangifte doen, zegt wethouder Rutger Groot Wassink: “Vanzelfsprekend zijn wij tegen welke vorm van vandalisme dan ook en is bekladding van dit soort zaken volstrekt onaanvaardbaar.”

Het standbeeld werd op 2 oktober 1990 op de Churchillaan in Amsterdam onthuld ter ere van de 121ste verjaardag van Mahatma Gandhi. De Indiase politicus Gandhi was bekend als voorvechter van mensenrechten en geweldloosheid. Maar in zijn twintiger jaren, die hij doorbracht in Zuid-Afrika, noemde hij zwarte mensen nog “lastig, heel vies en ze leven als beesten” en vond hij dat de witte mensen het “dominante ras” vormden. Later zwoer hij die denkbeelden af.

75-jarige buurtbewoner Nel zag de bekladdingen woensdagochtend en belde de gemeente. “Ik woon hier al veertig jaar en dit heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt ze tegen een journalist van de Nederlandse krant AD. “Het beeld hou ik al jaren in de gaten. In de avond steek ik hier soms waxinelichtjes aan en ruim ik het afval op. Ik heb hoogstens wel eens een Ajaxpetje er afgehaald. Ik ben bang dat ze het beeld gaan slopen. Ik snap het ook niet, ze verwijten Gandhi wat ze zelf ook doen. Dit is kwaad met kwaad bestrijden. Iedereen maakt weleens fouten.”

Sinds de gewelddadige dood van de zwarte Amerikaan George Floyd en de daaropvolgende Black Lives Matter-protesten is er wereldwijd discussie ontstaan over straatnamen en standbeelden van personen met een koloniaal verleden. Overal ter wereld worden standbeelden van omstreden historische figuren neergehaald of beklad.

