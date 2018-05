Beekse Bergen wil Franse safari-waaghalzen spreken Caspar Naber

12 mei 2018

07u37

Bron: AD.nl 3 Wat bezielde het Franse gezin dat maandag tot tweemaal toe uitstapte tussen een roedel jachtluipaarden in de Beekse Bergen? Dat en nog veel meer vraagt het Nederlandse safaripark in Hilvarenbeek (Noord-Brabant) zich af. "We zouden hen graag spreken. Al was het maar om te vragen hoe het nu met ze gaat", zegt parkmanager Niels de Wildt tegen onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD).

Het filmpje waarop Robin de Graaf (24) uit Scharendijke in Zeeland het roekeloze gedrag van de Fransen vastlegde, gaat wereldwijd viraal op sociale media en nieuwssites. Het is in een paar dagen tijd al 2,5 miljoen keer bekeken. Zowel de maker van de video als het Safaripark worden de klok rond gebeld door media uit binnen- en buitenland die alles willen weten van het spraakmakende incident.



Het safaripark tast voorlopig in het duister over de identiteit van de roekeloze Fransen. "We hebben het kenteken van hun auto niet geregistreerd en zijn ook niet van plan het aan de hand van de videobeelden te achterhalen via politie of RDW (Rijksdienst Wegverkeer, de bevoegde Nederlandse overheidsdienst, red.) want dat is niet onze taak", verzucht de parkmanager.

De parkleiding deed na het uitlekken van de videobeelden, donderdag via de Facebookpagina van De Graafs moeder, wél een poging het Franse gezin langs andere weg op te sporen. De Wildt: "We hebben gekeken of ze in een van onze twee vakantieparken verbleven. Dat bleek niet het geval te zijn. Als dat wel zo was geweest dan hadden we ze een heleboel vragen willen stellen. Dat willen we eigenlijk nog steeds. Allereerst hoe het nu met hen gaat maar ook waarom ze deden wat op het filmpje is vastgelegd."

Een opsporingsbericht op de website vindt de Beekse Bergen echter te ver gaan. Hetzelfde geldt voor een verzoek tot contact op sociale media.

Hoon en spot

Het Franse gezin was gisteren op Twitter het mikpunt van hoon en spot. 'Er is maar één Frans gezin dat zoiets debiels kan doen', schrijft iemand. 'Als mongolen naar het park gaan ... soms zeg ik tegen mezelf dat de natuur gelijk heeft. Je moet de idioten (laten) uitroeien', reageert een ander. 'Weer een Frans gezin vol idioten! Ze verlaten hun auto in een safaripark om jachtluipaarden van dichtbij te bekijken! De vrouw draagt een kind van jonge leeftijd in haar armen! Domheid lijkt de grootste ziekte te zijn', schrijft Myrtille75 uit Parijs.

'Ze hebben het concept safari duidelijk niet begrepen en hebben er ook niet aan gedacht gedisciplineerd te handelen. Heel Frans zulk gedrag', vindt weer een ander. 'Dit is zelfs geen dwaasheid meer maar een natuurlijke selectie', reageert ene Robin uit Bordeaux. 'Een gezin bestaand uit lomperiken gaat op safari in de veronderstelling te kunnen picknicken tussen de jachtluipaarden', spot JeanFabien met schaterlachende emoticons.

Ce lundi, une famille FRANCAISE en visite dans un zoo safari des Pays-Bas s'est arrêtée 2 fois dans l'enclos des guépards pour prendre des photos avant de se faire attaquer par les félins



C'est même plus de la bêtise, c'est de la sélection naturelle 😤https://t.co/QRalzMlRo7 Robin(@ rbn_dxn) link

Picknicken

Volgens Robin de Graaf leek het erop alsof het Franse gezin wilde gaan picknicken tussen de jachtluipaarden toen ze voor de tweede keer hun auto verlieten. Zowel de videomaker als zijn moeder die naast hem zat, krijgen op sociale media het verwijt dat ze niet ingrepen en alleen maar lachend filmden. Onterecht, vindt De Graaf. "Met gebaren hebben we het gezin duidelijk proberen te maken dat ze gevaar liepen", liet hij eerder weten.