Bedrijven raken restafval niet kwijt IB

19 juli 2018

04u45

Bron: Belga 0 Vanwege een tekort aan verbrandingscapaciteit voor afval heeft afvalstoffenmaatschappij OVAM een noodplan opgesteld. Ze staat opnieuw export van afval toe. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Vlaanderen kampt sinds het voorjaar met een teveel aan restafval. De afgelopen maanden raken steeds meer bedrijven en inzamelaars niet meer van hun afval af bij gebrek aan verbrandingscapaciteit.

Het tekort is te wijten aan een samenloop van omstandigheden, zegt Jan Verheyen, de woordvoerder van OVAM, dat vraag en aanbod in evenwicht moet houden. "Sommige verbrandingsovens zijn in onderhoud of staan al een tijdje stil en Wallonië heeft een stortverbod uitgevaardigd. De economische groei leidt ook tot meer afval. We werden in het verleden al geconfronteerd met tekorten, maar dit is uitzonderlijk."

Noodplan

Om te vermijden dat bedrijven gaan sluikstorten of illegaal gaan exporteren heeft OVAM een noodplan opgesteld. Afval kan tijdelijk gestockeerd worden in afwachting van de heropstart van de verbrandingsinstallaties. OVAM staat ook opnieuw export toe. Normaal moet afval voldoende 'uitgesorteerd' worden vooraleer een bedrijf toestemming krijgt voor export. Nu kan dat zonder uitsortering.