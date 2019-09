Bedrijfsleider ziet zieke werknemer op café en slaat hem gebroken kaak Richard Hoving

03 september 2019

10u31

Bron: AD.nl 1 Een Nederlandse bedrijfsleider wist niet wat hij zag toen hij eind maart een café in Odijk binnenliep. In de kroeg stond een werknemer van hem die al weken ziek thuis zat, een biertje te drinken. Met een rake klap sloeg hij de man tegen de grond, met een gebroken kaak tot gevolg.

De 34-jarige Sebastiaan D. uit Odijk moest zich gisteren voor de politierechter in Utrecht verantwoorden voor zijn optreden. De officier van justitie zei de irritatie bij de bedrijfsleider te begrijpen, maar stelde dat geweld nooit goed is. Ze eiste een werkstraf van 80 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Daarnaast zou hij een schadevergoeding van 500 euro moeten betalen. Het slachtoffer moest na de klap aan zijn kaak worden geopereerd en kon zes weken lang alleen vloeibaar voedsel eten.

Bedreigd

De bedrijfsleider verweerde zich door te zeggen dat hij zich bedreigd voelde door een van de vrienden waarmee zijn medewerker in het café was. Deze man zou hem hebben toegebeten niets tegen zijn baas te zeggen over de zieke werknemer. Toen de Nederlander zich een tweede keer bedreigd voelde die avond, haalde hij uit. Volgens advocaat Ausma sloeg zijn cliënt, omdat hij ervan uitging dat het uit de hand zou lopen. “De klap kwam niet uit de lucht vallen.”

Politierechter Riani el Achhab bestempelde de mishandeling door de bedrijfsleider zwaarder dan de officier van justitie. Volgens haar had hij zijn medewerker niet moeten slaan, maar moeten vragen hoe het kon dat hij ondanks zijn burn-out in het café zat. De verdachte zou dan hebben gehoord dat de dokter hem had geadviseerd onder de mensen te komen.

Twee meter

De politierechter veroordeelde de Odijker voor zware mishandeling. “U heeft een enorme klap uitgedeeld. Het slachtoffer vloog door de klap twee meter door de lucht.” Volgens de rechter was de situatie in de kroeg niet zo heftig dat de bedrijfsleider zich op voorhand moest verdedigen. Ze legde de man vijftien dagen gevangenisstraf op, waarvan hij er één moet uitzitten. De veertien andere dagen moet hij naar de cel als hij binnen twee jaar nog een keer in de fout gaat. Daarnaast moet de man een taakstraf van 80 uur uitvoeren. De schadevergoeding stelde de politierechter vast op 2.500 euro.