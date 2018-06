Bedrijf van Bert en John zat in slechte papieren, maar drie woorden brachten plots miljoenen in kas Karen Van Eyken

Bron: CNN 7 Bert en John Jacobs doorkruisten de Verenigde Staten om kleurrijke T-shirts met een abstract design te verkopen. Maar de verkoop liep voor geen meter. De mannen wilden het opgeven, tot ze een nieuwe slogan bedachten en het tij volledig keerde.

In 1990 grapten de broers uit Needham in de staat Masachusetts dat ze naar plekken zouden gaan waar nog nooit een T-shirt verkoper was geweest. Ze vertrokken op een roadtrip door de Verenigde Staten, maar hun 'product' sloeg niet aan. Vier jaar later hadden ze nog slechts 78 dollar (omgerekend 66 euro) over.

"We dachten eraan om het op te geven", vertelde Bert aan CNN. Maar een interessant gesprek over de dagelijkse niet aflatende toevloed aan negatief nieuws zette de broers aan het denken. Ze vroegen zich af of het gebruik van een positieve slogan hun bedrijf een boost zou kunnen geven.

Bert en John kwamen met het motto 'Life is Good' op de proppen en besloten om die drie woorden samen met een toepasselijke smiley op hun T-shirts te drukken. Het bleek een echte game changer. T-shirts die ze anders aan de straatstenen niet kwijtraakten, waren nu in een mum van tijd uitverkocht. "Het was de bevestiging van wat we hadden gehoopt: mensen willen zich omringen met positieve dingen", verklaarden de broers. Het legde hen geen windeieren. In drie jaar tijd had de onderneming meer dan een miljoen dollar omzet gegenereerd.

Vandaag de dag is 'Life is Good' een echt lifestylemerk dat ongeveer een jaaromzet van 100 miljoen dollar (omgerekend 85 miljoen euro) draait, met producten die variëren van T-shirts en nachtkleding tot woonaccessoires.

De broers runnen nog steeds het succesvolle bedrijf met 178 werknemers en hoofdkantoor in Boston. De producten worden verkocht in meer dan 2.500 winkels in de Verenigde Staten en Canada en worden internationaal verzonden.

Hoewel de onderneming nu veel groter is, zegt Bert Jacobs dat de mission statement nog steeds dezelfde is als toen 'Life is Good' werd opgestart - en dat is optimisme verspreiden.

"Het is een missie die vandaag belangrijker is dan ooit," besloot Bert.