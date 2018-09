Bedrijf ex-advocaat Trump eist dat Stormy Daniels zwijggeld terugbetaalt TTR

08 september 2018

10u18

Bron: AP 0 Pornoactrice Stormy Daniels (39) moet het zwijggeld, dat ze heeft ontvangen van Trumps ex-advocaat Michael Cohen na haar vermeende affaire met de Amerikaanse president Donald Trump in 2006, terugbetalen. Dat liet Essential Consultants LLC - opgericht door Cohen - gisteren weten in een brief aan Michael Avenatti, de advocaat van Daniels . Cohen betaalde vlak voor de presidentsverkiezing in 2016 130.000 dollar (omgerekend zo'n 112.520 euro) aan de pornoster.

De Amerikaanse krant ‘The New York Times’ maakte in januari bekend dat Daniels, wiens echte naam Stephanie Clifford is, een seksuele ontmoeting had met de Amerikaanse president in 2006 na een golftoernooi voor beroemdheden aan Lake Tahoe. Vlak voor de presidentsverkiezing van 2016 sloot Trumps ex-advocaat Michael Cohen een overeenkomst met Daniels: hij betaalde haar 130.000 dollar in ruil voor haar stilzwijgen over de kortstondige affaire. Toch trad Daniels met haar verhaal naar buiten.

"Onzinnige schadevergoeding"

Cohen zei niet veel later dat er contractbreuk was gepleegd door de pornoster en eiste bijgevolg 20 miljoen dollar schadevergoeding (omgerekend zo'n 17,3 miljoen euro). Maar het ‘wurgcontract’ dat Daniels had getekend was volgens haar advocaat Michael Avenatti nietig. De overeenkomst was immers ondertekend door Cohen en niet door de Amerikaanse president zelf. “Het feit dat een heersende president een onzinnige ‘schadevergoeding’ van meer dan 20 miljoen dollar eist van een private burger, die het publiek alleen maar wil vertellen wat er werkelijk gebeurd is, is echt opmerkelijk”, zei Avenatti eerder.

Het door Cohen opgerichte bedrijf Essential Consultant LLC, dat destijds de aanklacht indiende tegen Daniels bij het districtshof van California, wil nu een nieuwe regeling treffen. Dat liet Brent Blakely, een advocaat van Essential Consultant LLC, gisteren weten in een brief aan de advocaat van Daniels. Het bedrijf wil de eis tot schadevergoeding van 20 miljoen dollar intrekken, maar de pornoster moet wel de 130.000 dollar die ze ontving van Cohen terugbetalen. (Lees hieronder verder.)

Schuldig

De voormalige advocaat van Trump pleitte vorige maand schuldig voor de betaling van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels én 150.000 dollar (omgerekend zo'n 129.830 euro) aan Karen McDougal - met wie de Trump eveneens een affaire zou gehad hebben - tijdens de presidentscampagne van 2016. Er staat Cohen allicht iets minder dan vier jaar cel te wachten (46 tot 57 maanden), in het slechtste geval vier en een half jaar. Trump zei eerder in een interview op Fox TV dat het geld werd betaald uit de eigen zak van Cohen en dat er bijgevolg geen sprake is van een strafbaar feit.

Volgens Daniels advocaat, Michael Avenatti, is het nieuwe aanbod slechts “een stunt van Michael Cohen die ervoor wil zorgen dat de Amerikaanse president niet wordt afgezet”. Avenatti zei aan persbureau AP dat hij de regeling “niet hoeft te accepteren zonder verklaringen, inclusief die van de president”. Bovendien wil hij dat de rechtbank de overeenkomst nietig verklaart omdat Cohen de wet inzake campagnefinanciering heeft geschonden.

De pornoactrice heeft intussen zowel Trump als Cohen aangeklaagd wegens laster. In een interview met presentator Twan Huys van de Nederlandse talkshow ‘RTL Late Night’ vertelde Daniels dat ze nog meer opzienbarende informatie heeft over Trump. “Er is heel veel niet bekend, er komt dus meer aan. En het is schokkend", aldus Daniels. Ze schat de kans fiftyfifty dat Trump aftreedt als ze de informatie naar buiten brengt. “Daar zou ik als president heel nerveus van worden. Ik ben gek op een goed gevecht en ik vind dat hij moet aftreden.”