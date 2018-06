Bedrijf achter hesp 'Pig Demont' ontkent dat logo geïnspireerd is door Catalaanse ex-minister-president HR

14 juni 2018

15u25

Bron: Belga 1 Carles Puigdemont wil dat de Spaanse autoriteiten de hesp van het merk 'Pig Demont' uit de winkelrekken halen. Het logo is een varken met een kapsel en een bril die doen denken aan de voormalige Catalaanse minister-president.

De administratie die zich bezighoudt met intellectuele eigendom in Spanje zal zich buigen over het dossier. Zolang de zaak niet uitgeklaard is, kan "Pig Demont" niet als merk geregistreerd worden.

De firma uit Andalusië die de hesp produceert, herdoopte zich in december in "Pig Demont". Daar werd in de media niet veel ruchtbaarheid aan gegeven, tot eigenaar Alberto Gonzalez deze week een interview gaf op de Spaanse radio. Volgens Gonzalez komt de naam van zijn bedrijf van het Engelse 'pig' en het Franse 'du mont'. Hij wijst van de hand dat het varken met de bril en het zwarte haar op het logo geïnspireerd zou zijn door de Catalaanse ex-leider.

"Beledigend"

De advocaat van Puigdemont, die in Duitsland wacht tot justitie zich uitspreekt over een eventuele uitlevering van zijn cliënt aan Spanje, vecht de registratie van het merk "Pig Demont" aan. Volgens hem is het merk "beledigend" en zit er een "fonetische gelijkenis" in met een "familienaam waarvoor er geen toelating is om die te gebruiken."