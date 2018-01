Bedreiging van taliban in Afghanistan is veel hoger sinds vertrek buitenlandse troepen ep

Bron: Belga 1 De bedreiging van de taliban in Afghanistan is "veel hoger" sinds buitenlandse gevechtstroepen het land hebben verlaten in 2014. De taliban bedreigen nu 70 procent van het door oorlog verscheurde land, berichtte de Britse openbare omroep BBC in een gedetailleerd onderzoek.

In het rapport dat is opgesteld eind 2017, zei de BBC dat 14 districten (4 procent) volledig onder controle van de taliban zijn en dat in 263 andere districten (66 procent) de groep een "actieve en open fysieke aanwezigheid" heeft. Over de overige 122 districten zei de BBC: "Deze gebieden zijn ingeschaald als onder regeringscontrole, maar dat betekent niet dat ze vrij zijn van geweld."

Zo leven zowat 15 miljoen Afghanen, de helft van de bevolking, in gebieden die worden gecontroleerd door de taliban, of waar de taliban openlijk aanwezig zijn en regelmatig aanvallen uitvoeren, aldus de BBC. Voor het onderzoek sprak een netwerk van BBC-reporters met meer dan 1.200 individuele lokale bronnen, in alle districten van Afghanistan.

De cijfers komen een dag nadat John Sopko, die aan het hoofd staat van de Amerikaanse Speciale Algemene Inspectie voor de Heropbouw in Afghanistan (SIGAR), had onthuld dat het Pentagon de vrijgave van belangrijke informatie over de vooruitgang van de oorlog in Afghanistan had beperkt. Zo mocht in het laatste kwartaalrapport niet vermeld worden hoeveel grondgebied onder de controle of invloed van de taliban stond, nochtans gaat het om niet-geclassificeerde data.

In een eerder kwartaalrapport in oktober stelde SIGAR dat de taliban controle had of invloed had over 13,3 procent van het land, terwijl de regering 56,8 procent in handen had. Over 30 procent van het land wordt nog gevochten, aldus het rapport.