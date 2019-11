Bedreigde orang-oetan overleeft als bij wonder 24 kogels in lichaam PVZ

29 november 2019

15u51

Een orang-oetan is zwaargewond aangetroffen op het Indonesische eiland Sumatra. De 25 jaar oude aap had maar liefst 24 kogels van een luchtgeweer in zijn lichaam, waarvan 16 in zijn kop. Er zijn slechts nog enkele duizenden van de diersoort over omdat hun leefomgeving wordt gekapt voor plantages.

Volgens het Indonesische agentschap van Natuurbehoud werd het zwaargewonde dier dinsdag gevonden door werknemers tijdens een patrouille. “De officier vond tijdens de patrouille een gewonde orang-oetan en coördineerde onmiddellijk met het orang-oetan informatiecentrum voor een controle”, aldus de organisatie.

De aap, die de naam Paguh kreeg, werd naar een dierenziekenhuis gebracht en wordt daar verzorgd. Hij is blind door kogels in zijn ogen, maar volgens de dierenartsen zal hij de aanval als bij wonder overleven.

Het is niet het eerste incident met orang-oetans dit jaar. In maart dit jaar werd een vrouwelijke orang-oetan met de naam Hope gevonden met 74 luchtbuksenkorrels in haar lichaam.

In de afgelopen 10 jaar hebben natuurbeschermingsorganisaties ongeveer 20 orang-oetans behandeld die zijn neergeschoten met luchtgeweren, waarvan er verschillende aan hun verwondingen zijn overleden. In Indonesië kan iedereen die betrapt wordt op het aanvallen van een orang-oetan, tot vijf jaar gevangenisstraf en een boete van 100 miljoen roepie (6450 euro) krijgen.

Bedreigde diersoort

Er zijn slechts nog een duizendtal Sumatraanse orang-oetans die verspreid leven over het noorden van het eiland. De diersoort is met uitsterven bedreigd doordat de regenwouden waar ze leven massaal gekapt worden voor palmolieplantages. In Indonesië en Maleisië is de apensoort zo al 80% van zijn leefgebied verloren in de afgelopen 20 jaar.

Een rapport van Greenpeace dat deze maand werd gepubliceerd, beschuldigt grote internationale bedrijven, als Nestlé, Unilever en Mondelez, aan duizenden branden in Indonesië sinds 2015. Met deze illegale branden verkrijgen ze nieuwe gronden voor palmolieplantages. De bedrijven gebruiken die palmolie in bekende producten als Kit Kats, Cadbury’s chocolade en Dove shampoo.