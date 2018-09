Bedevaarders kunnen ogen niet geloven als vrouw naakt voor Lourdesgrot gaat staan KVDS

02 september 2018

19u19

Bron: Journal de Dimanche, BFMTV, AFP 11 In het Franse bedevaartsoord Lourdes is een controversiële kunstenares opgepakt toen ze helemaal naakt als een biddende maagd Maria voor de bekende grot ging staan. De Luxemburgse Déborah de Robertis (34) had alleen een blauwe sluier in het haar. Op videobeelden die op YouTube werden gepost en intussen weer verwijderd zijn, is te zien hoe bedevaarders op de vrouw toelopen om haar te bedekken.

Het incident gebeurde vrijdagavond om 17.40 uur, midden in het heiligdom van Lourdes en voor de neus van heel wat gelovigen. De politie pakte de vrouw op voor exhibitionisme en plaatste haar enkele uren onder toezicht, zo zegt Pierre Aurignac, de procureur van Tarbes.

Heiligdom

Het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes heeft al laten weten dat het een klacht zal indienen. “We veroordelen deze daad van exhibitionisme die de aanwezige gelovigen geschokt heeft”, klonk het in een mededeling. “Het gebeurde met voorbedachten rade en onder het voorwendsel dat het kunst was. We betreuren een dergelijke minachting van het religieuze bewustzijn en de vrijheid van eredienst. We vragen respect voor het heilige karakter van onze vereringsplaatsen, zoals verordend in het principe van de godsdienstvrijheid.”





Het is niet de eerste keer dat de artieste voor een dergelijk optreden in de cel belandt. Zo ging ze ook al eens naakt en wijdbeens voor de Mona Lisa zitten in het Louvre in Parijs. Ze kreeg toen een werkstraf van 35 uur, niet voor exhibitionisme maar voor het bijten van een bewaker.

In 2014 sloeg ze ook al eens toe in het vlakbij gelegen Musée d’Orsay. Daar recreëerde ze de zeer expliciete pose van het model van L’Origine du Monde, een schilderij van Gustave Courbet. En in 2016 deed ze dat ook al bij L’Olympia van Edouard Manet. Telkens raakte ze ermee weg, door te zeggen dat ze geen exhibitionist maar een kunstenares was.

Femen

Déborah de Robertis is een voormalig lid van Femen en wil met haar performances de plaats van de vrouw in de samenleving en de kunst in vraag stellen. Toen ze eerder voor de rechter stond, zei ze dat ze het opnieuw zou doen omdat het nu eenmaal de rol is van haar als artieste.