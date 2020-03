Bedden in plaats van Songfestival in Rotterdamse Ahoy MDG

30 maart 2020

12u22

Bron: Belga 0 De evenementenlocatie Ahoy in Rotterdam wordt een extra voorziening voor patiënten die wel zorg nodig hebben maar niet naar het ziekenhuis hoeven. Dat meldt Ahoy op zijn website.

Er kunnen volgens Ahoy patiënten met het coronavirus terecht, maar ook andere patiënten. Op de plek waar aanvankelijk het door de coronacrisis afgelaste Songfestival zou plaatsvinden, wordt maandag gestart met het gereedmaken van 88 bedden. Als het nodig is uitbreiding naar 680 bedden mogelijk.

Maximaal voorbereid

"We bouwen vier hallen vol en als het nodig is ook de arena. We richten ook een hal in voor mensen zonder corona, zodat we dat gescheiden hebben", zegt Arjen Littooij, directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond tegen regionale omroep RTV Rijnmond. "Ook mensen die uit het ziekenhuis komen, maar thuis nog hulp nodig hebben, kunnen we hier opvangen. We richten dit in, omdat we zien dat het nodig is. Zo zijn we maximaal voorbereid.”

Wegens overbelasting van de ziekenhuizen heeft de stad Rotterdam al op meerdere plaatsen noodhospitalen of extra verzorgingsplekken opgericht.

