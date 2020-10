Bearcat ingezet om extreem goed beveiligd Nederlands drugshuis te bestormen EK - MVDB

13 oktober 2020

11u30

Bron: AD.nl - ANP 0 De Nederlandse politie beschikt net als hun Antwerpse collega's over Bearcats. Speciale arrestatieteams gebruikten het pantservoertuig maandagochtend vroeg bij invallen in Den Bosch (Noord-Brabant). Allicht omdat een van de huizen extreem goed beveiligd was.

De Bearcats van de Antwerpse politie zijn in de Scheldestad het uithangbord van Operatie Nachtwacht, de grootschalige politieactie als antwoord op de golf van gewelddadige incidenten van eind augustus.

De Nederlandse ‘bunker op wielen’ reed in Den Bosch dwars door een plantsoen van de gemeente en daarna door een heg. Het vehikel ramde een hek en vernielde een grote ruit van het huis waar vanwege een langdurig drugsonderzoek de inval plaatsvond. Met zo’n Bearcat kan eenvoudig het onderste gedeelte van een gevel worden geramd om zo snel mogelijk binnen te komen.

Mitrailleurvuur

Het indrukwekkende voertuig weegt ruim negen ton en kan explosieven en mitrailleurvuur doorstaan. De ramen zijn gemaakt van kogelwerend glas en er zitten tralies voor. In de deuren zitten stalen platen met schietgaten. De Bearcat wordt bij fabrikant Lenco in de VS gebouwd op basis van een Amerikaanse pick-up: de Ford F550. De achtcilinder turbodieselmotor van 6,7 liter is 440 pk sterk en drijft alle vier de wielen aan.

Het voertuig is 6 meter lang en 2,5 meter breed. Ondanks het totaalgewicht van 9.300 kilo haalt de Bearcat een topsnelheid van 140 km/u. Als de situatie erom vraagt, kan er een ladder op het dak worden gemonteerd, waarmee agenten lastige plekken kunnen bereiken.

Naast Den Bosch waren er eveneens invallen op acht andere plaatsen in Noord-Brabant en in Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen). Vier mannen en twee vrouwen zijn opgepakt. De avond ervoor werd op de luchthaven in Eindhoven een zevende verdachte aangehouden. De zeven worden verdacht van voorbereidingshandelingen voor het maken van synthetische drugs.

Lab

In Terneuzen werd een container aangetroffen met een compleet (niet-functionerend) lab en 320 liter MDMA-olie, een hoeveelheid MDMA-kristallen en een aantal vaten vol met chemische stoffen.

De politie kwam de groep op het spoor onder meer door informatie uit de afgeluisterde berichten van Encrochat, de versleutelde-berichtenservice die eerder dit jaar werd gekraakt. De zeven verdachten worden morgen en donderdag voorgeleid.