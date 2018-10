Beangstigend: documentairemakers filmen hoe lawine op hen afkomt Redactie

11 oktober 2018

11u13

Bron: Paco Roses / CATERS NEWS 2

Deze Spaanse documentairemakers hebben veel geluk gehad! Tijdens een wandeling door het Karakoram-gebergte in Pakistan kwam een lawine op hen af. Ze hadden te laat door dat ze in het pad van de lawine stonden en konden niet meer ver vluchten. Ze hebben geschuild tussen rotsen, maar kregen een volle laag sneeuw en ijs over zich heen. Paco Roses (52) en zijn team zijn er enkel met de schrik vanaf gekomen.