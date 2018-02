Beambten dachten dat drie baby's aan wiegendood stierven. Dertig jaar later is de echte gruwel aan het licht gekomen Karen Van Eyken

26 februari 2018

18u08

Bron: Time, Washington Post 224 In 1980 stierf haar eigen zoontje Franklin. Hij was amper twee weken oud. Ook twee andere kindjes op wie Nancy Moronez (60) in de jaren '80 moest babysitten, kwamen te overlijden. Wiegendood werd in de drie gevallen als doodsoorzaak aangewezen. Maar dertig jaar later heeft nader onderzoek de waarheid aan het licht gebracht.

In maart 2015 stapte de dochter van de vrouw uit Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin naar de politie en bracht zo alles in een stroomversnelling. Ze vertelde dat haar moeder haar kleine broertje had omgebracht. Het zette de speurders aan om het onderzoek naar de dood van de drie baby's tegelijk te heropenen.

De dochter van Moronez verklaarde dat haar moeder had toegegeven dat ze het jongetje had versmacht met behulp van een zwarte vuilzak. Tot het kind stopte met huilen. Later kon de politie de vrouw ook in verband brengen met de dood van twee andere baby's. Vorige week dinsdag werd ze gearresteerd.

Tijdens de ondervraging verklaarde Moronez dat haar zoontje was beginnen huilen zonder reden en dat ze radeloos was. Ze besloot naar eigen zeggen om hem een badje te geven om hem te kalmeren. Hij bleef te lang onder water en sloeg paars uit. Wat later gaf ze toe dat ze gelogen had tegen haar dochter over de vuilzak en dat ze in werkelijkheid het jongetje had verdronken. Daarna nam ze hem uit het badje, deed ze hem een pamper aan en belde naar de hulpdiensten.

Ze bekende eveneens een baby van zes maanden oud versmacht te hebben in maart 1984. De ouders van het kind waren via een annonce in de krant op zoek naar een babysit en kwamen zo bij Moronez uit. Ook dit jongetje vond de dood toen hij begon te huilen. Moronez verstikte hem met een deken. Ze vertelde aan iedereen die het horen wilde dat hij plots gestopt was met ademen.

In 1985 werden de hulpdiensten opnieuw naar het huis van Moronez geroepen. Ze vroegen wat er aan de hand was. Ze wees naar een kinderzitje op de grond waarin een meisje van twee maanden oud zat dat volgens haar abrupt gestopt was met ademen. Het kleine meisje was op dezelfde manier om het leven gebracht als het jongetje een jaar eerder. "Ik kan gewoon niet tegen wenende baby's", verklaarde ze aan de speurders.

Enkel de dochter des huizes wist klaarblijkelijk aan de toorn van de vrouw te ontsnappen. Moronez zit ondertussen in hechtenis en riskeert tot 60 jaar gevangenisstraf.