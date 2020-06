BBC vraagt medewerkers om vrijwillig te vertrekken kv

17 juni 2020

19u49

Bron: Belga 0 De BBC heeft een regeling voor vrijwillig vertrek uitgewerkt om 125 miljoen pond (140 miljoen euro) te besparen. Dat is volgens de Britse openbare omroep onder meer nodig om de impact van de coronacrisis en het wegvallen van tv-licenties door gewijzigde regelgeving te compenseren, zo maakte het bedrijf woensdag bekend.

Hoeveel van de ruim 22.000 personeelsleden zouden moeten vertrekken, maakte de BBC niet bekend. De regeling komt er wel "bovenop de aanzienlijke besparingen die de onderneming eerder al had vastgelegd", zegt een woordvoerder.

In januari kondigde de BBC al bezuinigingen op de nieuwsredactie aan, waardoor 450 jobs verdwijnen, als deel van een plan om tegen 2022 ongeveer 80 miljoen pond (circa 90 miljoen euro) te besparen. Eind maart zag de omroep zich echter genoodzaakt om de plannen tijdelijk op te schorten, omdat ‘BBC News’ de medewerkers nodig had voor de berichtgeving over de coronapandemie.