BBC verontschuldigt zich voor loonongelijkheid: China-correspondente krijgt loon retroactief lva

30 juni 2018

03u02

Bron: Belga 0 De BBC heeft vrijdag bekendgemaakt dat het een akkoord heeft bereikt met een van zijn journalisten, die ontslag had genomen als hoofdredactrice in China. De vrouw klaagde de loonongelijkheid aan tussen vrouwen en mannen binnen de BBC.

Carrie Gracie aanvaardde de job in China nadat de BBC de garantie had gegeven dat ze evenveel zou betaald worden als de hoofdredacteur voor Noord-Amerika. Ze ontdekte nadien dat dat niet het geval was.

"De BBC biedt zijn excuses aan omdat ze Carrie te weinig betaald heeft, en heeft de zaken nu hersteld", gaf de BBC aan in een persbericht. Hoeveel ze alsnog krijgt, deelt de BBC niet mee.

Carrie Gracie, die opnieuw in Londen aan de slag ging, klaagde begin januari "een geheime en illegale looncultuur aan" binnen de BBC. Ze schreef daarover een brief aan het Britse publiek, dat retributies betaalt voor de BBC.

De vrouw kreeg 135.000 pond per jaar, of omgerekend ruim 150.000 euro. Haar collega in Noord-Amerika, een van de zes mannelijke sterjournalisten van de BBC die een loonknip aanvaardden na haar ontslag, kreeg 200.000 tot 250.000 pond.