BBC schrapt 450 banen op nieuwsredactie YV

29 januari 2020

15u45

Bron: Belga, BBC 2 Bij de Britse openbare omroep BBC verdwijnen 450 banen op de redactie. Dat heeft de BBC woensdag bekendgemaakt. Het banenverlies kadert in plannen om tegen 2022 80 miljoen pond, ongeveer 95 miljoen euro, te besparen bij BBC News.

Bij BBC News werken vandaag zowat 6.000 mensen, van wie 1.700 buiten het Verenigd Koninkrijk. Na de besparingen zal BBC News nog over een jaarlijks budget van zowat 480 miljoen pond (567 miljoen euro) beschikken.

Actualiteitenprogramma Newsnight zal minder reportages maken, waardoor er als gevolg minder personeel nodig is voor BBC Two, de tweede zender van BBC News. Newsnight bestaat als sinds 1980. Verder zal er ook gesnoeid worden in BBC Radio 5 Live en het World Update ochtendprogramma.

‘Redactie geleid door verhalen’

40 miljoen pond, ongeveer de helft van de besparingen, zou de voorbije vier jaar al gerealiseerd zijn. Naast het banenverlies zal BBC verder besparen door de manier te veranderen waarop de redactie werk. Redactiemedewerkers zullen niet meer voor één bepaald nieuwsprogramma werken, maar aan verhalen. Zo willen ze de “duplicatie van verschillende programma’s waardoor middelen naar dezelfde nieuwsverhalen gaan” vermijden.

Michelle Stanistreet, de algemene secretaris van de beroepsfederatie National Union of Journalists in het Verenigd Koninkrijk reageerde op de aankondiging: “Deze schadelijke bezuinigingen maken deel uit van een existentiële bedreiging voor de BBC.”

De BBC kondigde in 2016 aan tegen 2020 zowat 800 miljoen pond te besparen, waarvan 80 miljoen pond voor rekening van BBC News. De omroep wordt gefinancierd uit kijk- en luistergeld, verplichte omroepbijdragen die zijn gebaseerd op het bezit van een televisie en/of radio. De bijdrage is omgerekend ongeveer 182 euro per jaar per huishouden.