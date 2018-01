BBC-presentatoren leveren salaris in na hetze over ongelijke lonen tussen mannen en vrouwen ep

26 januari 2018

09u12

Bron: BBC 0 Vier mannelijke presentatoren van de BBC zijn akkoord gegaan met een loonsvermindering. Ze gingen over tot deze beslissing nadat de Britse openbare omroep in opspraak was gekomen omdat vrouwelijke nieuwsankers een pak minder verdienen. De BBC-correspondente in China Carrie Grace had eerder deze maand haar ontslag ingediend uit protest voor die loonkloof.

Jeremy Vine, John Humphrys, Huw Edwards en Jon Sopel zijn akkoord gegaan om loon in te leveren. Volgende week wordt een onafhankelijke audit gepubliceerd over de loonkloof tussen mannen en vrouwen bij de BBC. De openbare omroep heeft zelf wel al bekendgemaakt dat de tv-gezichten meer dan 170.000 euro verdienden in juli 2017, twee derde van hen waren mannen.

Wie verdient hoeveel?

Chris Evans is het best verdienende gezicht van de omroep, hij kreeg tussen 2,55 en 2,6 miljoen euro in 2016/2017. De best betaalde vrouw Claudia Winkleman werkt aan een veel lager loon: tussen 514.000 en 570.000 euro. Jeremy Vine, presentator bij Radio 2, verdiende tussen 800.000 en 856.000 euro in 2016/2017. John Humphrys krijgt tussen 686.000 euro en 743.000 euro, Huw Edwards tussen 629.000 en 685.000 euro en Jon Sopel tussen de 228.000 en 286.000 euro. Hoeveel ze zullen inleveren is nog niet gekend.

Carrie Gracie heeft intussen bekendgemaakt opnieuw aan de slag te gaan voor BBC in Londen, maar ze heeft wel gezegd dat ze nu verwacht een eerlijk loon te krijgen.

Controversiële conversatie

Humphrys en Sopel hadden eerder deze maand kritiek gekregen toen een persoonlijke conversatie over die loonkloof opgenomen en gepubliceerd werd. De twee waren grapjes aan het maken voor ze live op de radio gingen over het feit dat ze hun loon aan Gracie zouden geven om haar aan boord te houden. Humphrys zei dat het niet meer dan een informeel gesprek met een oude vriend was. De bazen bij BBC zouden erg teleurgesteld geweest zijn door het gesprek.