BBC-presentator stapt op tijdens live radio-uitzending en wordt later dood teruggevonden

06 december 2018

02u15

Bron: BBC, news.com.au 0 BBC-presentator Vicki Archer liep in augustus midden in een radio-uitzending weg. De gescheiden moeder van drie kinderen werd enkele uren later thuis dood teruggevonden.

Vicki Archer presenteerde samen met Adam Green het BBC-programma Radio Shropshire dat het slot van 3 uur ’s middags tot 7 uur ’s avonds bezette. Rond vijf uur stapte de vrouw, midden in de uitzending plots op. Aan haar collega’s liet ze weten van streek te zijn en even behoefte te hebben aan rust.

Daarop vertrok ze naar huis. Enkele uren later werd ze door haar stiefvader levenloos op zolder teruggevonden. De man kwam samen met zijn vrouw langs om een kleine reparatie in huis te doen, maar kreeg geen gehoor, hoewel de auto van de Archer buitenstond.

lees verder onder de tweet:

A Coroner has recorded a verdict of suicide in relation to the death of BBC Radio Shropshire presenter Vicki Archer. Vicki who was 41 was found dead at her home in August. We'll be holding an event to celebrate Vicki's life in April- we'll bring you more details in the New Year. pic.twitter.com/QbsY6q5K4c BBC Shropshire(@ BBCShropshire) link

Omdat Archer in het verleden al twee eerdere zelfmoordpogingen gedaan had, kreeg de 64-jarige Lee Holyoake al snel argwaan. “Ik was eerder langs het huis gereden en had toen een vrouw die op Vicki leek binnen zien gaan. Het irriteerde me dat degene die het huis binnen was gegaan, niet open deed. De man wist niet goed wat hij moest doen, dus reed hij terug naar zijn eigen huis om zijn vrouw op te halen. “Samen gingen we naar de studio, waar een van haar collega’s vertelde dat ze om vijf uur gestopt was met werken omdat ze zich niet goed voelde. Ze had gezegd dat ze morgen weer terug zou zijn.”

Alarmbellen

Op dat moment gingen alle alarmbellen af bij Holyoake en zijn vrouw. “Victoria heeft al twee eerdere zelfmoordpogingen gedaan en ze leed aan een depressie.” Het koppel spoedde zich zo snel mogelijk terug naar het huis Vicki, waar ze op de ramen en deuren begonnen te bonken om binnengelaten te worden. Ik kon de deur niet open krijgen met mijn sleutel, aangezien er een sleutel aan de binnenkant zat”, zegt Holyoake, die uiteindelijk via het slaapkamerraam van Victoria binnen kon komen, nadat hij een ladder van de buren kon lenen. “Er waren geen tekenen van inbraak”, zegt de man, die zijn stiefdochter ook niet direct kon vinden. “Ik belde m’n vrouw om me te komen helpen. Ze zei dat ik de zolder moest checken. Daar vond de man zijn stiefdochter. Hij belde onmiddellijk de hulpdiensten, die hem telefonisch instructies gaven om de vrouw te reanimeren, iets wat de man bleef doen tot de hulpdiensten arriveerden.

Helaas mocht het niet meer baten: de hulpverleners verklaarden de vrouw kort na hun aankomst dood. Uit een post-mortem bleek dat de vrouw licht verhoogde alcohol- en medicijnwaarden in haar bloed had, maar dat deze geen rol hebben gespeeld bij haar dood.

Demonen

In de dagen voor haar dood, postte de depressieve Vicki verschillende berichten over haar demonen en geestelijke gezondheidsproblemen. Ze deelde het nummer van de zelfmoordlijn en schreef over ‘pijnlijke roddels’: “Roddels zijn zelden vriendelijk, positief of aanmoedigend. Het is bijtend, kwetsend en heeft normaal niets met jou te maken. Je hoeft er geen deel van uit te maken. Zeg nee en ga weg.”

“We kunnen het nog steeds niet geloven dat Vicki er niet meer is”, zegt Vicki’s familie in een verklaring. “Haar levensvreugde was aanstekelijk, ze was een fantastische moeder en dochter en haar charme maakte iedereen die haar kende aan het lachen. Ze kon een kamer oplichten. We zullen haar altijd missen en we willen haar en alles wat ze bereikt heeft in ere houden. Daarom zullen we in de lente een herdenkingsceremonie van haar leven houden. Voor nu willen we iedereen bedanken voor hun steun en vriendschap die ons helpt om dit vreselijke verlies te verwerken.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

Thoughts with the family following Vicki’s death.



If you or someone you know is showing mental health stressors pls reach out. @MindCharity @CharitySANE @Bereavementcouk @samaritans



BBC News - BBC Radio Shropshire's Vicki Archer's death was suicide https://t.co/DfKSj8zKBF Stephen Mackenzie(@ StephenFireRisk) link

