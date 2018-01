BBC opnieuw onder vuur over ongelijke lonen: China-correspondente stapt op omdat mannelijke collega's meer betaald worden IVI

Bron: Time, BBC 0 Twitter @WFTV_UK Sinds vier jaar was Carrie Gracie voor de Britse zender correspondente in Peking. De China-correspondente van de BBC verlaat haar job in Peking omdat haar mannelijke collega’s 50% meer betaald worden. "Ik kan niet langer mijn job goed uitoefenen terwijl ik ondertussen met bazen moet vechten over een gelijk loon", zegt Carrie Gracie. Het is niet de eerste keer dat de BBC onder vuur komt te liggen over dit onderwerp.

Vorig jaar werd de zender gedwongen om bekend te maken hoeveel hun topverdieners betaald worden. De Britten waren misnoegd dat twee derde van die topverdieners mannen waren. Nu wordt de BBC opnieuw met de vinger gewezen door journaliste Carrie Gracie. Want twee van de vier internationale correspondenten van de zender, beide mannen, krijgen 50% meer betaald dan hun twee vrouwelijke collega’s.

"De BBC heeft me een grote loonsverhoging aangeboden, maar zelfs dat bedrag ligt veel lager dan het loon van mijn mannelijke collega’s", zegt Gracie. "Volgens hen is de reden voor het verschil in loon een verschil in de rollen van de correspondenten, maar de zender heeft geweigerd om mij die verschillen uit te leggen." Sinds ze de opslag heeft geweigerd, is er een klachtenprocedure gestart naar Gracie. De voormalige correspondente heeft nog geen resultaat gekregen van de procedure en blijft voorlopig bij de BBC. "Ik keer terug naar de tv-redactie waar ik verwacht wel een gelijk loon te krijgen."

Gracie is China-specialist, vloeiend in Mandarijn en werkt al 30 jaar bij de BBC. Sinds vier jaar was ze voor de Britse zender correspondente in Peking. "Ik wist dat de job veel van me zou vragen en dat ik zaken zou moeten opofferen. Maar ik heb die uitdaging aanvaard terwijl ik bij mijn bazen heb aangedrongen op een gelijk loon voor alle vier de internationale correspondenten." Gracie krijgt ondertussen veel steun op sociale media.