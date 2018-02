BBC: "Hulpverleners vragen vrouwen in Syrië om seks in ruil voor hulp" TK

27 februari 2018

12u12

Bron: Belga 32 Mannelijke hulpverleners, die in dienst zijn van de VN en internationale ngo's in Syrië, misbruiken vrouwen seksueel in ruil voor hulp. Dit heeft de Britse openbare omroep BBC vandaag bericht.

Er zijn voorbeelden van vrouwen of meisjes die korte tijd getrouwd waren met functionarissen en "seksuele diensten" gaven om voedsel te krijgen. Ook zijn er gevallen van hulpverdelers die telefoonnummers van vrouwen en meisjes vragen, en ze liften naar huis geven "om iets in de plaats terug te krijgen", aldus een rapport van het Bevolkingsfonds van de VN (UNFPA).

Volgens het rapport is de exploitatie zo verregaand dat sommige Syrische vrouwen weigeren naar de distributiecentra te gaan omdat anderen dan aannemen dat ze hun lichamen hebben verkocht voor de hulp die ze naar huis meebrengen.

Oogje dichtknijpen

Drie jaar geleden waren er al waarschuwingen in verband met het misbruik. Maar volgens het rapport van de VN blijft het voortduren in het zuiden van het land. VN-instanties en ngo's zeggen echter dat ze een zerotolerant beleid voeren met betrekking tot exploitatie en zeggen zich niet bewust te zijn van gevallen van misbruik door partnerorganisaties in de regio.

Maar volgens één hulpverlener knijpen de humanitaire agentschappen een oogje dicht omdat het gebruik van derde partijen en plaatselijke functionarissen de enige manier is om hulp naar gevaarlijke gebieden in Syrië te brengen.