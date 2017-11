Bazen verplichten verpleegsters om sexy voor hen te dansen: "We moesten ook op de grond gaan liggen en onze benen spreiden" Sven Van Malderen

13u36

Bron: The Korea Times 0 Rv Het kan altijd nog een stapje erger qua seksuele intimidatie: in Zuid-Korea moesten verpleegsters van een ziekenhuis gezamenlijk het podium op om daar een pikant dansje voor het management te brengen. Het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid heeft nu een intern onderzoek bevolen.

Het schandaal brak vorige week uit nadat een werkneemster haar beklag gedaan had op sociale media. De beelden die ze erbij plaatste -met prikkelende bewegingen van verpleegsters in spannende outfits- spraken voor zich.

"Het zijn meestal de nieuwkomers die verplicht worden om te dansen, zij hebben niet de maturiteit om zulke orders te weigeren", klonk het. "Terwijl ze aan het optreden waren, zaten de hoge pieten zij aan zij aan een lange tafel."

Na die ene getuigenis deden ook andere collega's hun verhaal. "We moeten zo'n dansjes soms ook voor de patiënten doen om hen 'op hun gemak' te stellen. Het is al gebeurd dat we voor hun ogen op de grond lagen en onze benen moesten spreiden."

Andere dames voegden er nog aan toe dat ze van hogerhand instructies kregen. "De bazen leerden ons hoe we verleidelijk uit de hoek moeten komen. Met ons gezicht moesten we bijvoorbeeld seksuele toespelingen maken. Sommigen voelden zich zo hard vernederd dat ze moesten huilen. Maar de bazen wimpelden alle kritiek af: volgens hen maakten we ons druk voor iets dat 'iedereen doet'. Vreselijk om al die directieleden nu te horen zeggen dat ze van niets wisten."

"Heel wat verpleegsters werken bijzonder hard voor weinig geld", reageerde de lokale vereniging voor verpleegkundigen. "Overuren nemen ze er met plezier bij omdat die job hun roeping is. Op deze manier krijgt hun zelfrespect echter een forse knauw."

De feiten vonden plaats in een befaamd hospitaal in Chuncheon. "Als uit het onderzoek blijkt dat de leidinggevenden hun boekje te buiten gingen, zullen we hen daar verantwoordelijk voor houden", klinkt het.