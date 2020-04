Bayer wil chloroquine ook in Europa produceren WDw

02 april 2020

12u03

Bron: Belga 0 Het chemie- en farmaconcern Bayer gaat ook in Europa de stof chloroquine produceren, die werkzaam zou kunnen zijn in de strijd tegen het coronavirus.

Bayer-topman Werner Baumann kondigde donderdag in een interview met het Duitse Handelsblatt aan dat ook in Europa productiesites aangepast worden voor de fabricatie van het medicijn Resochin met de stof chloroquine.

Tot dusver werd het middel, dat Bayer in de coronacrisis kosteloos ter beschikking van regeringen wil stellen, enkel in een vestiging van Bayer in Pakistan gefabriceerd.

