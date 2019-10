Bayer vreest veel meer Roundup-aanklachten ADN

16 oktober 2019

14u24

Bron: Belga 1 Het Duitse chemieconcern Bayer vreest dat er nog veel meer aanklachten komen rond onkruidverdelger Roundup. Er lopen in de Verenigde Staten al ruim 18.000 rechtszaken wegens Roundup, aangespannen door mensen die zeggen kanker te hebben gekregen van de onkruidbestrijder.

De onderneming vreest dat daar nog veel meer zaken bij kunnen komen omdat Amerikaanse advocaten meer adverteren om zo nieuwe klanten te lokken voor Roundup-aanklachten.

In augustus werd door ingewijden gemeld dat het bedrijf bereid zou zijn de kwestie te schikken voor 8 miljard dollar, maar dat werd later ontkend. Bayer, dat het middel via de overname van Monsanto in handen kreeg, heeft een speciale bemiddelaar aangesteld om onderhandelingen in goede banen te leiden.



Bayer werd in eerdere rechtszaken rond Roundup al veroordeeld tot het betalen van tientallen miljoenen dollars aan schadevergoedingen. Tot dusver heeft het bedrijf altijd volgehouden dat het middel veilig voor gebruik is en tekende het beroep aan tegen de veroordelingen.