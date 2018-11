Bayer toch nog in beroep tegen miljoenenboete voor “kankerverwekkende” onkruidverdelger Roundup kg

21 november 2018

14u56

Bron: Belga 0 De Duitse chemiereus Bayer gaat in beroep tegen de veroordeling van Monsanto tot het betalen van een schadevergoeding van 78,5 miljoen euro. Het bedrijf werd in augustus veroordeeld, omdat het niet gewaarschuwd had voor het gevaar van onkruidverdelger Roundup met glyfosaat, die de oorzaak zou zijn van de kanker van Amerikaanse tuinman Dewayne Johnson.

Op 10 augustus werd Monsanto - dat intussen is overgenomen door het Duitse Bayer - veroordeeld tot het betalen van 289 miljoen dollar. Monsanto bleef echter volhouden dat de onkruidverdelger veilig is en vroeg aan de rechter een nieuw proces. In een nieuw vonnis in oktober werd de veroordeling bevestigd, maar werd de schadevergoeding fors verlaagd, tot 78,5 miljoen euro. De rechter weigerde wel een nieuw proces.



"We blijven er vertrouwen in hebben dat de schadevergoeding en de verminderde schadevergoeding die werden toegekend, niet in overeenstemming zijn met de geleverde bewijzen of de wetgeving", aldus een woordvoerder van Bayer. Het bedrijf diende vandaag een aanvraag tot beroep in bij de rechtbank van Californië. Wel noemt het bedrijf de vermindering van de schadevergoeding een goede zaak.

9.300 klachten

In de VS lopen een hele reeks veroordelingen tegen Bayer vanwege de controversiële onkruidverdelger. Eind oktober waren volgens CEO Werner Baumann al 9.300 klachten tegen het bedrijf ingediend.



Bayer laat nog weten volgende maand rapporten "samenvattingen van studies over de veiligheid van glyfosaat" te willen publiceren op een transparant onlineplatform. In 2015 kreeg het product van de Wereldgezondheidsorganisatie de stempel van "mogelijk kankerverwekkend".