Basketbalshirt van Obama voor 120.000 dollar geveild

TT

18 augustus 2019

21u49

Bron: Belga

0

Een basketbalshirt dat voormalig president Barack Obama in 1978-1979 op de middelbare school droeg, is op een veiling in Dallas voor 120.000 dollar verkocht aan een anonieme koper. Verwacht werd dat het voor 100.000 dollar onder de hamer zou gaan.