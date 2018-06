Basken vormen mensenketting van meer dan 200 kilometer voor onafhankelijkheid TTR

10 juni 2018

21u10

Bron: Belga 0 In het Baskenland hebben 175.000 mensen deelgenomen aan een 202 kilometer lange mensenketting om het recht op zelfbeschikking voor de regio te eisen. Dat hebben de organisatoren meegedeeld.

De ketting van manifestanten, die Baskische vlaggen bij zich hadden, verbond de steden San Sebastian en de administratieve hoofdstad Vitoria, en passeerde via de economische metropool Bilbao.

Volgens het platform "Gure Esku Dago" ("Het is in onze handen") hebben 5.000 vrijwilligers geholpen om het evenement in goede banen te leiden. Een duizendtal bussen heeft de deelnemers naar de juiste plaats gebracht. Het evenement werd ondersteund door verschillende nationalistische en separatistisch partijen en groeperingen.

Politieke toekomst

Volgens het platform namen 175.000 mensen deel. De Baskische autoriteiten hebben niet gecommuniceerd over het aantal deelnemers. "We hebben bewezen dat we willen beslissen over de politieke toekomst van dit land", aldus de woordvoerder van het platform.

"Deze manifestatie bewijst dat we tegenover een actief en levendig volk staan dat op een democratische manier beslissingen wil nemen", verklaarde de voorzitster van het Baskisch regionaal parlement Bakartxo Tejeria.

Zelfbeschikking

De manifestanten wilden met hun actie ook de separatistische beweging in Catalonië steunen.

Gure Esku Dago had ook in 2014 en 2015 mensenkettingen georganiseerd om een referendum te eisen rond de zelfbeschikking in de regio, die al op veel vlakken autonoom bestuurd wordt.

De Baskische onafhankelijkheidsbeweging wil meer invloed krijgen in de regio na het verdwijnen van de ETA, die op 3 mei haar ontbinding aankondigde na 59 jaar van gewapende strijd waarbij meer dan 800 doden vielen. De separatisten kregen in het verleden vaak de kritiek dat ze de gewapende groep in de kaart speelden.