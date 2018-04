Bashar al-Assad nog altijd Franse Legioen van Eer niet ontnomen, Lance Armstrong wél jv

16 april 2018

10u38

Bron: belga 3 Andere buitenlanders zijn de decoratie ontnomen, maar de Syrische president Bashar al-Assad heeft ze nog steeds: het Franse Legioen van Eer. Dat is de hoogste en belangrijkste nationale onderscheiding in Frankrijk en d ie viel in 2001 ook de Syrische president Bashar al-Assad te beurt, weet de krant Le Parisien .

De toenmalige Franse president Jacques Chirac, die de onderscheiding discreet had uitgereikt, dacht immers dat de zoon van president Hafez al-Assad meer open zou staan voor democratisch gedachtegoed.

Volgens Le Parisien is de Syrische dictator, ondanks alles wat er zich in de laatste jaren in zijn land heeft afgespeeld, nog steeds zijn onderscheiding niet ontnomen. Andere buitenlanders, die niet hadden gemoord, ondergingen dat lot wel. Zoals de Amerikaanse wielrenner Lance Armstrong voor zijn dopingperikelen, terwijl de procedure is ingezet om ook de onderscheiding van de Amerikaanse producer Harvey Weinstein af te nemen vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Misschien is het afnemen van zijn Franse onderscheiding een andere manier om Assad te straffen, suggereert de krant.

Frankrijk nam zaterdag deel aan de westerse luchtaanvallen op Syrië als vergelding voor een veronderstelde aanval met chemische wapens op 7 april.