Bashar al-Assad: “Ik een beest volgens Trump? Wat je zegt, ben je zelf" ADN SVM

31 mei 2018

12u23

Bron: Reuters, Belga, ANP 4 De Verenigde Staten zouden lessen moeten trekken uit Irak en Syrië verlaten. Dat zegt de Syrische president Bashar al-Assad in een interview met Russia Today. Op de beschrijving van de Amerikaanse president van hem als een “beest”, antwoordde Assad droogjes: “Wat je zegt, ben je zelf”. Assad dreigt intussen met aanvallen tegen de Syrische Democratische Krachten (SDF), de Arabisch-Koerdische strijders die de steun krijgen van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse aanwezigheid in zijn land is de Syrische president Bashar al-Assad een doorn in het oog. In het interview met Russia Today zei Assad dat de kans op een conflict met de Amerikaanse strijdkrachten groot wordt als ze Syrië weigeren te verlaten. Hij zwoer om territorium waar Amerikaanse troepen zijn ingezet weer "te bevrijden". Ofwel via onderhandelingen met de Syrische geallieerden van Washington, ofwel met geweld.

Assad, die gesteund wordt door Rusland en Iran, lijkt militair onaantastbaar in de oorlog die al zeker aan een half miljoen mensen het leven heeft gekost, zo’n 6 miljoen mensen in zijn land heeft ontheemd en nog eens 5 miljoen anderen naar het buitenland heeft doen vluchten. Na het opnieuw veroveren van verschillende lappen territorium controleert de president nu het grootste deel van Syrië. Maar verschillende stukken land nabij de grenzen met Irak, Jordanië en Turkije blijven buiten zijn controle.

Zo ook grote gebieden in het noorden en oosten, die in handen zijn van de Syrische Democratische Krachten (SDF). Zij zijn in het land de voornaamste bondgenoot van de internationale coalitie onder leiding van de VS in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS). In het gebied zijn ook Amerikaanse militairen gelegerd, die hun partners ondersteunen.

Ze kwamen naar Irak zonder wettelijke basis en kijk wat er daar is gebeurd. Ze moeten hun lessen trekken.

"Hoe dan ook, de Amerikanen zullen vertrekken"

Assad zegt dat de Syrische overheid “de deuren heeft geopend voor onderhandelingen met de SDF”. “Dat is de eerste optie", zo klinkt het. “Maar als dat niet werkt, zullen we de gebieden van de SDF met geweld bevrijden. Er zijn geen andere mogelijkheden. En ofwel doen we dat met de Amerikanen ofwel zonder de Amerikanen. De Amerikanen moeten vertrekken. Hoe dan ook, ze zullen vertrekken.”

Hij verwees daarbij naar de Amerikaanse inval in Irak. “Ze kwamen naar Irak zonder wettelijke basis en kijk wat er daar is gebeurd. Ze moeten hun lessen trekken. Irak is geen uitzondering en Syrië is geen uitzondering. Mensen zullen niet langer buitenlanders in deze regio accepteren”, aldus Assad.

In april liet de Amerikaanse president Donald Trump verstaan dat hij de Amerikaanse troepen relatief snel uit Syrië wil terugtrekken, maar uitte daarbij ook het verlangen om een “sterke en blijvende” voetafdruk achter te laten. Later liet de Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis optekenen dat de VS en zijn partners geen troepen uit Syrië willen halen voor er vrede is bereikt.

Chemische aanval

Na een veronderstelde gifgasaanval op de Syrische stad Douma noemde Trump Assad een “beest”. De gifgasaanval triggerde Amerikaanse, Franse en Britse luchtaanvallen op vermoedelijke chemische doelwitten van het Syrische regime. Maar de Westerse wraak had geen impact op het grotere conflict, waarin de troepen van Assad verder hun opmars maakten.

In het interview beweerde Assad nogmaals dat zijn regime niet verantwoordelijk was voor de chemische aanval. "De overheid heeft geen chemische wapens en het is niet in zijn belang om zo'n aanval uit te voeren." Gevraagd of hij een bijnaam had voor de president die hem een beest had genoemd, repliceerde Assad: “Dit is niet mijn taal, dus ik kan niet iets gelijkaardigs zeggen. Dit is zijn manier van spreken. Het vertegenwoordigt hem. En ik denk dat er een heel bekend principe van toepassing is. Wat je zegt, ben je zelf.”

Dit is zijn manier van spreken. Het vertegenwoordigt hem. En ik denk dat er een heel bekend principe van toepassing is. Wat je zegt, ben je zelf.

"Einde van oorlog nadert"

Hij ontkende ook nog dat er in Syrië Iraanse troepen operationeel zijn. "Er zijn alleen Iraanse officieren die het Syrische leger helpen." Het Israëlische leger bombardeerde de voorbije maanden geregeld doelwitten in Syrië. Volgens waarnemers werden vooral Iraanse en door Iran gesteunde troepen zoals de Libanese militie Hezbollah geviseerd.

Volgens Assad komt het einde van de Syrische oorlog met “elke overwinning” steeds dichter. “Maar de tegenstanders in het Westen en in de regio proberen dat tegen te houden” en “hinderen het politieke proces”.