Basejump loopt bijna fataal af: Britse waaghals stort 54 meter naar beneden ttr

12 januari 2019

08u52

Bron: Daily Mail 0 De Britse basejumper Chad Smith maakte in Dover een sprong van een klif die hij niet snel zal vergeten. De 27-jarige man kreeg zijn parachute niet volledig open en stortte maar liefst 54 meter naar beneden. De Brit, die zwaargewond raakte, verkeert buiten levensgevaar.

Smith, die al meer dan tweehonderd sprongen op zijn naam heeft, ontsnapte vorige week op het nippertje aan de dood. Meteen nadat de Brit van een klif in Dover sprong, liep het fout. De waaghals probeerde zijn parachute te openen, maar dat bleek tevergeefs. “Ik zag de grond razendsnel op me afkomen en dacht ik zou sterven”, zegt de twintiger die neerstortte.

De hulpdiensten brachten hem onmiddellijk per helikopter naar het Kings College Hospital, waar de artsen vaststelden dat zijn rug op verschillende plaatsen was gebroken. “Ik heb geen spijt van wat er is gebeurd”, zegt Smith aan ‘Daily Mail’. “Ik hou van de kick die een sprong me geeft. Basejumpen is mijn passie, die ik niet wil opgeven omdat slechts één sprong mislukte.”

De politie opende een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval.

