Bart De Wever wil net als Thaise premier kartonnen versie van zichzelf om vragen van journalisten te ontwijken

Bron: AP, Reuters 6 rv De Thaise premier had echt geen zin in vragen van journalisten. De Thaise eerste minister Prayuth Chan-ocha heeft een wel erg unieke manier gevonden om vragen van journalisten te ontwijken: een uitgesneden kartonnen versie van zichzelf. Human Rights Watch bekritiseert zijn "zoveelste minachting voor de pers". N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever vindt het idee anders wel inspirerend, zo geeft hij aan op Facebook.

"Als je vragen wilt stellen over politiek of conflicten, vraag het dan aan deze gast," zei de premier maandag tegen verbaasde journalisten na een persconferentie voor zijn kabinet in Bangkok. Prayuth Chan-ocha, een generaal die in 2014 aan de macht kwam na een coup, stapte weg en liet zijn kartonnen dubbelganger staan achter de microfoon.

Human Rights Watch bekritiseert het bizarre gebaar van de premier. Volgens de mensenrechtenorganisatie is het maar de laatste uitspatting “in een lange rij van bizarre en pestende reacties op journalisten”. “Generaal Prayuth Chan-ocha, de leider van de Thaise junta, blijft zijn minachting voor kritiek en nauwkeurig onderzoek door de media tonen,” zegt Sunai Phasok van Human Rights Watch.

De generaal staat gekend om zijn publieke woede-uitbarstingen en dreigementen. In 2015 waarschuwde hij journalisten nog dat hij de macht had om hen te executeren en tijdens een ander incident gooide hij een bananenschil naar een reporter.

De Thaise overheid heeft aangekondigd dat ze in november 2018 nieuwe verkiezingen organiseert, nadat die al meermaals werden uitgesteld. Momenteel is het echter verboden om politieke campagnes te voeren. “Zelfs wanneer de junta belooft om een verkiezing te organiseren, is er geen ruimte voor persvrijheid,” aldus Sunai.

Bart De Wever ziet ook wel heil in een kartonnen versie van zichzelf om lastige vragen van journalisten te ontwijken. "Schitterend idee van de Thaise premier, dat ga ik meteen navolgen," schrijft hij op Facebook. De Antwerpse burgemeester blijkt zelfs al te beschikken over een kartonnen evenbeeld, zo blijkt uit de foto die hij bij zijn bericht post. Daarop wenst een grote cartoonversie van hemzelf de Antwerpenaren een voorspoedig 2018.

