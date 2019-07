Barry gaat als tropische storm aan land in Louisiana: NHC waarschuwt voor hevige regenval SVM KV HAA AW

13 juli 2019

17u45

Bron: Belga, AD.nl 28 Barry had enkele uren geleden de status van orkaan categorie 1 verworven. Inmiddels is Barry terug gedegradeerd tot een tropische storm. Dat meldt het Nationaal Orkaan Centrum (NHC). Op veel plaatsen zitten huishoudens zonder stroom. Verwacht wordt dat Barry extreem veel regenval met zich meebrengt. Grote evenementen zijn afgelast en mensen wordt gevraagd binnen te blijven.

Barry heeft aan de kust van Louisiana ook het land bereikt. Dit gebeurde in Intracoastal City, ten westen van Morgan City en 265 km van de metropool New Orleans. Het Nationaal Orkaancentrum (NHC) waarschuwt voor hevige regenval en gevaarlijk wassend water.



Eerder vandaag raasde Barry als een orkaan van categorie 1 richting New Orleans. Categorie 1 betekent een continue windsnelheid van 119 tot 153 km per uur. De storm gaat gepaard met hevige regenval. De burgemeester van New Orleans had uit voorzorg een avondklok ingesteld vanaf 20 uur vrijdag.



Een groot deel van de kustlijn staat onder water. Mensen probeerden met zandzakken het water tegen te houden. De stormvloed zorgde er bovendien voor dat het water aan de kustlijn veel hoger staat waardoor het dieper het land binnen kan dringen. Aan de oostzijde van Barry kan de zee 1,5 tot bijna 2 meter hoger komen te staan dan normaal.



New Orleans lijkt inmiddels voorzichtig opgelucht adem te kunnen halen. De stormvloed is daar minder hoog dan eerst werd verwacht. Het water in de rivier Mississippi staat bijna een meter lager dan berekend. De verwachting is dat het niet over de rivierdijken heen zal komen.

Evenementen afgelast en luchthaven gesloten

Verschillende grote evenementen, zoals een concert van The Rolling Stones, zijn afgelast. Mensen wordt gevraagd binnen te blijven. Supermarkten zijn dicht. De afgelopen dagen is massaal water en voedsel ingeslagen omdat men de impact van orkaan Barry nog niet goed in kon schatten. De burgemeester van New Orleans heeft uit voorzorg een avondklok ingesteld vanaf 20 uur vrijdag.

Ook de internationale luchthaven Louis Armstrong in New Orleans is gesloten. Alle vluchten naar en van de vlieghaven worden geschrapt door de potentiële impact van Barry. Als het weer het toelaat zullen de meeste luchtvaartmaatschappijen morgen weer normaal opereren, zo staat te lezen in een Twitterbericht.

Update: Due to potential impacts of #HurricaneBarry, all flights to and from the New Orleans Airport today have been cancelled. At this time, most airlines still plan to resume normal operations tomorrow as long as weather permits.



Visit https://t.co/hhwCL9AyjU for more details. New Orleans Airport(@ flyneworleans) link

Stroompanne

Inmiddels zitten tienduizenden huishoudens zonder stroom. Het is niet duidelijk of deze is uitgevallen of bewust is uitgeschakeld wegens brandveiligheid. De gespecialiseerde website PowerOutage.US komt met een hogere schatting. De stroom zou zijn uitgevallen bij 56.000 particulieren en bedrijven in de Amerikaanse kuststaat. De autoriteiten van Louisiana hebben gisteren meer dan 300 bussen ingezet om de bevolking te vervoeren, meldde gouverneur John Bel Edwards. Daarnaast is ook een ‘megaschuilplaats’ geopend in Alexandria, in het centrum van Louisiana.

Donald Trump kondigde donderdagavond de noodtoestand af. Daardoor kunnen de federale agentschappen bijstand verlenen, zoals Edwards had gevraagd. De gouverneur had eerder al op zijn niveau de noodtoestand afgekondigd.

De olieproductie in een deel van de Golf van Mexico is gehalveerd omdat olieplatforms geëvacueerd werden. Een concert van de Rolling Stones, dat zondag in New Orleans zou plaatsvinden, is afgelast.

In augustus 2005 trof Katrina -een orkaan van categorie 5- de stad New Orleans. Dijken braken onder het gewicht van het water. Tachtig procent van de stad raakte overstroomd. Er vielen in totaal meer dan 1.800 doden.