Barron Trump (13) torent boven zijn vader uit HLA

07 januari 2020

11u32 1 Naast zijn jongste zoon Barron, amper 13 jaar oud, lijkt het niet zo, maar Donald Trump meet bijna één meter negentig, en is daarmee groter dan de gemiddelde man. Melania, die -zonder hoge hakken- één meter tachtig meet, is intussen de kleinste van het gezin. De jongste telg in de familie Trump heeft duidelijk een serieuze groeispurt achter de rug.

Wie tijdens de feestdagen voor het eerst sinds lang een tienerneefje terugzag, schrikt waarschijnlijk niet van de groeispurt van Barron. Gemiddeld gezien groeien jongens tussen hun elfde en veertiende verjaardag zo'n zes centimeter per jaar. De jongste zoon van de Amerikaanse president is wel een pak groter dan zijn leeftijdsgenootjes, die gemiddeld ongeveer één meter zestig lang zijn.

Barron, het enige kind van Trump samen met zijn huidige vrouw Melania, was tien jaar oud toen zijn vader president van Amerika werd. Sindsdien hielden zijn ouders hem zo veel mogelijk uit de publieke belangstelling. Melania en Barron bleven na de inauguratie van Trump nog maanden in de Trump Tower in New York wonen, in plaats van mee te verhuizen naar Washington. Intussen woont het gezin samen in het Witte Huis, al blijven de geruchten over afstandelijke relatie van Trump met zijn gezinsleden hardnekkig.