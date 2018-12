Barmhartige passant plaatst opvallende oproep op LinkedIn: “Wie werk heeft voor deze dakloze man, contacteer me dan” ttr

14 december 2018

09u43

Bron: Daily Mail 0 De Australische Luke Messer, een manager die in de mijnsector werkt, doet een opvallende oproep op LinkedIn. Hij is niet op zoek naar een nieuwe job voor zichzelf, maar wel voor de dakloze Scott. “Ik ontmoette vorige week een dakloze man in Melbourne”, zo staat op de LinkedIn-pagina van Luke te lezen. “Wie een job voor hem heeft, contacteer me dan”. Het bericht gaat momenteel viraal op de sociale netwerksite die zich vooral op zakenrelaties richt.

Toen Luke vorige week door de straten van Melbourne kuierde, zag hij een dakloze man die niet alleen om geld bedelde, maar ook om werk. “Ik kan graafmachines besturen en ben op zoek naar een fulltime job”, zo stond op een kartonnen bord te lezen. Nadat Luke het verhaal van Scott hoorde, besloot hij zijn connecties op LinkedIn in te schakelen om de man te helpen in zijn zoektocht naar werk.

“Ik maakte een praatje met een dakloze man in Melbourne. Hij blijkt meer dan 26 jaar ervaring te hebben in het besturen van graafmachines”, schreef Luke op de sociale netwerksite. “Zijn naam is Scott. Toen ik hem vroeg of hij nog een verzoek had, zei hij: ‘Ik probeer alles. Ik heb gewoon geluk nodig’. Daarna gaf hij zijn gsm-nummer. Als jullie een job hebben waarvoor Scott in aanmerking komt, stuur me dan een bericht zodat ik zijn telefoonnummer kan geven. Zo niet, deel dit bericht dan. Toch iemand moet een job hebben voor een ervaren man als Scott.”

Het bericht werd intussen meer dan achthonderd keer gedeeld op LinkedIn. “Verschillende mensen vragen me of Scott intussen een job heeft gevonden. Ik heb contact met hem gehad en hij zei me dat hij al veertig telefoontjes van werknemers kreeg. Momenteel gaat hij op sollicitatiegesprek bij verschillende bedrijven”, zegt Luke aan ‘Daily Mail’. De Australische manager startte drie dagen geleden ook een crowdfundingsactie op via de website GoFundMe en zamelde 300 dollar (ongeveer 190 euro) in voor Scott.