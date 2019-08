Barcelonezen willen geen rookverbod op het terras: “Stadsbestuur zou zich beter focussen op luchtkwaliteit” HL

09 augustus 2019

12u52

Bron: The Guardian 0 Plannen om een rookverbod op het terras in Barcelona in te voeren stuiten op verzet. Niet alleen van restauranthouders, maar ook van de inwoners, die eisen dat de stad zich bezighoudt met waar ze echt van wakker liggen: de luchtkwaliteit.

De vele terrassen in Barcelona zijn al langer onderwerp van discussie tussen horeca-uitbaters, buurtbewoners en het stadsbestuur. Restauranthouders beweren dat zij de inkomsten van op het terras nodig hebben om te kunnen overleven. Buurtbewoners klagen dat te veel publieke ruimte wordt ingenomen en dat de terrassen voor overlast en nachtlawaai zorgen. Het stadsbestuur beweert dat veel van de terrassen illegaal zijn en te veel openbare ruimte in beslag nemen. Het debat over de terrassen woedt al langer en de afgelopen jaren werden al verschillende maatregelen ingevoerd, van sluitingsuren tot beperkingen op aantal tafels. De eind vorige maand aangekondigde plannen voor het invoeren van een rookverbod doen het stof opnieuw opwaaien.

“Terrassen zijn een deel van wie we zijn en hoe we leven,” zegt Roger Pallarols, voorzitter van de vereniging van restauranthouders in Barcelona tegen de Britse krant The Guardian. “Voor veel mensen is het terras een verlengde van hun eigen living, aangezien veel inwoners van Barcelona in kleine appartementjes wonen. Als Frankrijk de keuken van Europa is, is Spanje het terras.”

Luchtvervuiling

Spanje telt veel rokers. Volgens cijfers van Eurostat rookt gemiddeld 22 procent van de volwassen Spanjaarden, tegenover een gemiddelde van 18 procent van alle Europeanen. Sinds het rookverbod binnen in cafés en restaurants werd ingevoerd in 2010, verdubbelde het aantal terrasplaatsen in de stad en steeg het aantal buitentafels van 2.500 naar 5.000.

Barcelonezen liggen echter niet wakker van rook op het terras. Rokers én niet-rokers zijn ervan overtuigd dat er belangrijkere problemen zijn om aan te pakken, zoals luchtvervuiling. Ze roepen het stadsbestuur op om eindelijk werk te maken van de luchtkwaliteit in de stad. Vorige week nog kondigde de Europese Commissie aan dat Spanje zich moet verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie voor het gebrek aan maatregelen tegen luchtvervuiling in Barcelona en Madrid.



“Laat ons eerlijk zijn: in open lucht stijgt de rook, dus het is zeker mogelijk dat rokers en niet-rokers vreedzaam naast elkaar bestaan,” zegt Clara Bortagaray, inwoner van de wijk Ciutat Vella. “Het stadsbestuur zou zich beter focussen op wat echt vervuilend en gevaarlijk is: het verkeer!”