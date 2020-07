Barcelona maakt zich klaar voor nieuwe lockdown: autoriteiten roepen burgers op om thuis te blijven AW

17 juli 2020

12u41

Bron: El Pais 30 Niet alleen in België stijgt het aantal besmettingen. Ook Spanje rapporteerde vandaag het hoogst aantal nieuwe besmettingen sinds 10 mei. In een poging de uitbraak van het coronavirus ditmaal onder controle te houden, willen de autoriteiten in Barcelona opnieuw enkele maatregelen nemen. Zo roepen ze de bewoners op om zeker twee weken “thuis te blijven”.

Ook de vrijetijdsactiviteiten worden opnieuw inperken. De bioscopen, theaterzalen en discotheken worden gesloten en het is het verboden om met meer dan tien mensen samen te troepen. Verder zijn bezoekjes aan woonzorgcentra niet meer mogelijk. De capaciteit in cafés en restaurants wordt beperkt tot 50 procent en de zaken moeten om 20 uur de deuren sluiten. Er wordt ook op aangedrongen dit weekend niet naar tweede verblijven buiten de stad te gaan.



Volgens de autoriteiten is er geen sprake van een volledige lockdown, waarbij inwoners hun huis niet meer mogen verlaten. Wél worden ze aangemoedigd om zoveel mogelijk thuis te blijven.



De laatste 24 uur werden er in Spanje meer dan 1.300 nieuwe besmettingen gerapporteerd, waarvan ongeveer 250 in Barcelona. De Spaanse districten Segrià (Catalonië) en La Mariña (Galicië) – waar voor de Belgen een reisverbod geldt - kampen evenwel nog steeds met de grootste uitbraken.

