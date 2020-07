Barcelona maakt zich klaar voor ‘lockdown light’: autoriteiten roepen burgers op om thuis te blijven AW

17 juli 2020

12u41

Bron: El Pais 0 Niet alleen in België stijgt het aantal besmettingen opnieuw. Ook Spanje rapporteerde vandaag het hoogst aantal nieuwe besmettingen sinds 10 mei. In een poging de uitbraak van het coronavirus ditmaal onder controle te houden, willen de autoriteiten in Barcelona opnieuw enkele maatregelen nemen. Zo roepen ze de bewoners op om “thuis te blijven”.

Naar verwachting zullen de autoriteiten ook de vrijetijdsactiviteiten opnieuw inperken. Zo zullen er wellicht minder bezoekers worden toegelaten in restaurants en bars, en zullen de stranden misschien (gedeeltelijk) gesloten worden. Voorlopig is er geen sprake van een volledige lockdown, waarbij inwoners hun huis niet meer mogen verlaten (tenzij voor levensnoodzakelijke verplaatsingen). Wél wordt aan hen gevraagd om zoveel mogelijk thuis te blijven.



De laatste 24 uur werden er in Spanje meer dan 1.300 nieuwe besmettingen gerapporteerd, waarvan de meeste in Barcelona. De Spaanse districten Segrià (Catalonië) en La Mariña (Galicië) – waar voor de Belgen een reisverbod geldt - kampen evenwel nog steeds met de grootste uitbraken.