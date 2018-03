Barbie van Frida Kahlo valt niet in goede aarde bij familie: "De pop heeft geen unibrow" lva

10 maart 2018

00u20

Bron: The Telegraph 0 De nabestaanden van Frida Kahlo dreigen met juridische stappen als speelgoedfabrikant Mattel niet afziet van de verkoop van hun nieuwe Barbie van Frida Kahlo. De reden voor hun ontevredenheid is dat de pop helemaal geen juist beeld weergeeft van de kunstenares en dat ze geen toestemming hebben gevraagd.

Dinsdag kondigde Mattel naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag de dag erop aan dat ze een reeks Barbies met de naam "Inspiring Women" (Inspirerende vrouwen) zullen uitgeven, als eerbetoon aan in totaal 14 hedendaagse en historische vrouwelijke rolmodellen.

Onder de historische vrouwelijke rolmodellen is naast Katherine Johnson en Amelia Earhart ook Frida Kahlo. Kahlo's nicht, Mara Romeo Pinedo, en haar dochter, Mara de Anda Romeo, voelen zich verre van vereerd:

"Eerst en vooral hebben ze hier geen toestemming voor gevraagd", zegt Anda Romeo, "en daarnaast kan je niet zomaar van een pop Frida Kahlo maken door wat bloemen in haar haar te steken en haar een kleurrijke jurk aan te doen." Wat net zo typisch voor haar is, namelijk haar Mexicaans nationalisme en haar unieke fysieke kenmerken, ontbreekt in dit ontwerp. "De pop heeft geen unibrow en draagt geen authentieke Mexicaanse jurk", merkt haar dochter op.

Hun advocaat geeft Mattel nog enkele dagen om contact op te nemen en anders volgen juridische stappen.

Frida Kahlo Foundation

Mattel zegt de rechten te hebben verkregen via de Frida Kahlo Foundation, opgericht in 2005 in Panama. De stichting beweert dan weer toestemming te hebben gekregen van de nicht van de schilderes, Isolda Pinedo Kahlo, die in 2007 is overleden.

Michelle Chidoni, de vicepresident van Mattel, reageert onrechtstreeks op de commentaar: "Deze poppen zijn voorstellingen van fantastische vrouwen die ongelooflijke dingen hebben gedaan en voorbeelden en verhalen zijn die jonge meisjes kunnen inspireren", zei Chidoni. "De pop is een introductie tot Frida's verhaal."