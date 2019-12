Barbara rouwt om de man met wie ze 55 jaar getrouwd was, haar kleinkinderen geven haar het beste kerstcadeau denkbaar Redactie

28 december 2019

18u37

Bron: CNN 12 Het was het allereerste kerstfeest ooit dat Barbara Shackleford zonder haar man moest vieren, maar het zal er een zijn dat de Amerikaanse nooit meer zal vergeten. Zeven maanden geleden stierf haar man Robert, met wie ze 55 jaar getrouwd was. Haar kleinkinderen verzamelden nu als kerstcadeau de brieven die de twee in de jaren 60 naar elkaar stuurden toen ze nog studeerden.

Het zijn beelden die tot tranen toe bewegen. Barbara Shackleford kan haar emoties niet de baas wanneer ze van haar kleinkinderen een blinkende doos krijgt met daarop een tekst over haar overleden echtgenoot Robert. Maar het is pas wanneer ze de inhoud ervan ziet, dat het tot haar doordringt: haar kinderen hebben de liefdesbrieven die zij en de liefde van haar leven meer dan 50 jaar geleden naar elkaar stuurden, teruggevonden.

“Mijn grootvader stierf zeven maanden geleden, dus het was mijn grootmoeders eerste kerst in 59 jaar zonder hem”, schreef kleindochter Lauren in een tweet die al meer dan 16 miljoen keer is bekeken. “Voor haar kerst besloten we haar de brieven te schenken die we gevonden hebben, brieven die ze naar elkaar stuurden in 1962, toen ze allebei nog studeerden. Hij bleek ze al die tijd bijgehouden te hebben.”

Robert en Barbara ontmoetten elkaar toen ze nog tieners waren, en vormden vanaf dan heel hun leven lang een koppel. “Ze groeiden op in een klein dorp”, aldus Lauren nog aan CNN. “Een echt liefdesverhaal uit de oude doos: hij kwam haar steeds vaker opzoeken, eerst speelden ze als kind nog gewoon buiten, later maakten ze wandelingen.”

Barbara gebruikt het kistje met de brieven nu ook als juwelenkistje, voor alle sieraden die ze in haar leven van Robert heeft gekregen. Het kistje heeft een mooie plaats in haar slaapkamer gekregen. “Ze vindt het het beste cadeau dat ze ooit kreeg”, aldus Lauren nog.