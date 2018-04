Barbara Bush (1925-2018): Oma van de natie, met witgrijs haar en eeuwige parelsnoer Erwin Verhoeven

18 april 2018

06u38 0 Soms zitten de dingen meteen goed. Bij Barbara en George Herbert Walker Bush was dat blijkbaar het geval. “Ik ben getrouwd met de eerste man die ik kuste”, zei Barbara Bush ooit over haar huwelijk. Tot gisteren kuste diezelfde man haar nog elke avond voor het slapen gaan. Met een “I love you, Barbie” er boven op, als we hun kleindochter Jenna Bush Hager mogen geloven. Barbara Bush, voormalige First Lady én moeder van een president, is vannacht overleden. Ze was 92.

Trouwen met de eerste man die je kust. Het gebeurt wel vaker in die dagen. Het is oorlog en je kan maar beter niet te veel tijd verliezen. Barbara en George Bush ontmoeten elkaar enkele dagen voor kerstmis 1941. Zij is 16, hij 17. Amper twee weken voordien heeft president Franklin Roosevelt na de Japanse aanval op de VS-basis Pearl Harbour — “a date which will live in infamy” — beslist dat de Verenigde Staten actief gaan deelnemen aan de tweede wereldoorlog. Het verliefde stel weet wat hen boven het hoofd hangt. Enkele dagen na de officiële verloving — juni 1943 — moet George naar het leger. Hij dient bij de Filippijnen als piloot van torpedobommenwerpers. De toestellen waarmee hij de Jappen bekampt, noemt hij Barbara I, Barbara II en Barbara III.

